أسباب حاسمة خلف رقم برشلونة الدفاعي المميز

نجح "برشلونة" في تحقيق الفوز على ضيفه لاس بالماس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، مساء السبت، والتي كانت أول جولة بعد توقف دولي أخير في الموسم الجاري.

النادي الكتالوني حقق ذلك الفوز بشكل مميز للغاية، بالأخص على المستوى الدفاعي، حيث خرج بشباك نظيفة تعني الكثير بالنسبة له في ظل الموسم المتخبط دفاعيًا الذي يمر به الفريق.

رقم دفاعي مميز

برشلونة أمام لاس بالماس نجح في الوصول إلى الشباك النظيفة رقم خمسة له على التوالي في مباريات الدوري الإسباني.

هذا الأمر لا ينطبق على دوري أبطال أوروبا، حيث اهتزت شباك الفريق الكتالوني أمام نابولي في ذهاب وإياب دور الـ16 من البطولة القارية.

لكن على أي حال الرقم المحلي هو أمر مميز للغاية، نظرًا للتراجع الكبير الذي عانى منه برشلونة على المستوى الدفاعي طيلة الموسم.

نحن نتحدث عن فريق كان الأفضل دفاعيًّا في العالم الموسم الماضي وحقق مستويات كاد يكسر بها أرقامًا قياسية عالمية، وفجأة تحول هذا الموسم لواحد من أضعف دفاعات أوروبا، وأضعف دفاع لفرق المقدمة في الدوري الإسباني بجدارة.