أسباب حاسمة خلف رقم برشلونة الدفاعي المميز
نجح "برشلونة" في تحقيق الفوز على ضيفه لاس بالماس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، مساء السبت، والتي كانت أول جولة بعد توقف دولي أخير في الموسم الجاري.
النادي الكتالوني حقق ذلك الفوز بشكل مميز للغاية، بالأخص على المستوى الدفاعي، حيث خرج بشباك نظيفة تعني الكثير بالنسبة له في ظل الموسم المتخبط دفاعيًا الذي يمر به الفريق.
رقم دفاعي مميز
برشلونة أمام لاس بالماس نجح في الوصول إلى الشباك النظيفة رقم خمسة له على التوالي في مباريات الدوري الإسباني.
هذا الأمر لا ينطبق على دوري أبطال أوروبا، حيث اهتزت شباك الفريق الكتالوني أمام نابولي في ذهاب وإياب دور الـ16 من البطولة القارية.
لكن على أي حال الرقم المحلي هو أمر مميز للغاية، نظرًا للتراجع الكبير الذي عانى منه برشلونة على المستوى الدفاعي طيلة الموسم.
نحن نتحدث عن فريق كان الأفضل دفاعيًّا في العالم الموسم الماضي وحقق مستويات كاد يكسر بها أرقامًا قياسية عالمية، وفجأة تحول هذا الموسم لواحد من أضعف دفاعات أوروبا، وأضعف دفاع لفرق المقدمة في الدوري الإسباني بجدارة.
أسباب تميز الرقم
هناك رقم من الصعب أن يصدقه أحد، برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني لم ينجح في الخروج بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين سوى مرة واحدة فقط قبل السلسلة الحالية.
كان ذلك في بداية الموسم عندما تعادل في أول جولة أمام خيتافي ثم فاز على قادش بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.
ربما تكون استفاقة البارسا الدفاعية متأخرة وقد تكون فقدت قيمتها فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري الذي يفصل ريال مدريد أسابيع قليلة عن حسمه، لكنها في نهاية المطاف قد تكون بذرة لبداية جديدة في النادي الكتالوني.
دور تشافي هيرنانديز وخدعته
جزء لا بأس به من تحسن برشلونة دفاعيًّا لا يعود لجانب خططي في المقام الأول، ولكن نفسي، بالتحديد بعد إعلان تشافي الرحيل.
ذلك الإعلان لم يؤثر فقط على برشلونة دفاعيًّا فرأينا تحسنًا كبيرًا على مستوى الهجوم واستغلال الفرص، وإن كان هناك هامش كبير للتحسن.
لكن قرار تشافي وإعلانه له بتلك الطريقة كان له تأثير كبير للغاية على أداء الفريق دفاعيًّا.
عودة تير شتيغن
من ضمن أسباب تحسن المردود الدفاعي للبلوغرانا أيضًا هو عودة الحارس الكبير مارك أندريه تير شتيغن.
الرجل الذي يتلقى الضربات والانتقادات طوال الوقت لا يفوت فرصة لإثبات ذاته وإسكات المنتقدين حتى يستغلها، ولولاه لما كان ذلك الرقم قد تحقق.
سر باو كوبارسي
ظهور باو كوبارسي في التشكيلة الأساسية لنادي برشلونة كان له مفعول السحر على أداء الفريق في المنطقة الخلفية.
كوبارسي المتألق الذي لم يكن يعرف اسمه الكثير من جماهير برشلونة قبل أسابيع قليلة، كان سببًا رئيسًا في إفساد الكثير من هجمات الفرق المنافسة في تلك المباريات والخروج بشباك نظيفة.
الجانب الخططي
رغم غياب الإحصائية الدقيقة التي تخص ذلك الجانب، فإن في الأسابيع الأخيرة اتضح بشكل كبير أن برشلونة أصبح يستعيد الكرات بشكل أسرع مما كان عليه الأمر في بداية الموسم.
النادي الكتالوني لا يسمح للخصوم بمهاجمته بالشكل السابق، وبالتبعية أصبح تسجيلهم للأهداف أمرًا صعبًا إذا كانوا لا يحصلون على الفرص المواتية لذلك في الأساس.
الخلاصة
برشلونة أمام لاس بالماس أثبت أن تحسن النتائج والأداء الخاص به لم يكن مجرد صدفة، وإنما عمل تم التحضير له لفترة طويلة والكثير من الأسباب التي اجتمعت لتخرج تلك النتيجة.
النادي الكتالوني نجح في الخروج بشباك نظيفة للمباراة الخامسة على التوالي، وهو أمر ليس بالسهل على فريق يمر بكل تلك الاضطرابات على المستوى الإداري والمالي ولم يبدأ الموسم بنصف ذلك المستوى دفاعيًّا حتى.