النصر أم الاتحاد؟.. ناد سعودي يستهدف حارس ريال مدريد المتألق
كشفت تقارير صحفية أن الحارس الدولي الأوكراني أندري لونين، حامي عرين مرمى ريال مدريد، بات على رادار أحد الأندية السعودية، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وحصل لونين على مكان أساسي مع ريال مدريد، بعد إصابة تيبو كورتوا، قبل عودة البلجيكي للمشاركة في نهائي التشامبيونزليغ.
وتحوم الشكوك بشأن استمرار لونين مع ريال مدريد، على الرغم مما أكدته تقارير إعلامية أخيرا حول اتفاقه مع النادي الملكي على تجديد عقده حتى 2029.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر مساحة "بيان النصر" على منصة "إكس"، فإن هناك ناديا سعوديا يستهدف التعاقد مع الحارس لونين.
ولم يكشف العنزي عن النادي الذي يسعى لضم الحارس المتألق، ولكن يبدو أنه سيكون قريبا من أحد الناديين النصر أو الاتحاد، وكل منهما يبحث عن حارس جديد لضمه في الموسم المقبل.
ويواجه أحد الناديين منافسة قوية من الأندية الأوروبية، فقد ذكر تقرير أخيرا أن "يوفنتوس يخطط لضم لونين، خاصة أن حارسه تشيزني يطلب الحصول على راتب كبير مما يجعل مستقبله غير واضح".
وأشارت التقارير أيضا إلى أن ريال مدريد سيحاول احترام قرار لونين بالرحيل، كنوع من التقدير لتألق حارسه الأوكراني خلال الموسم المنصرم.
لونين انضم إلى ريال مدريد في 2018، وخرج معارا لعدة أندية قبل أن يعود للنادي الملكي في 2020، ليشغل منصب حارس المرمى البديل، بوجود البلجيكي تيبو كورتوا، الرجل الأول في حراسة الميرنغي.
وبعد إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم المنصرم وغيابه لعدة أشهر، اعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على المداورة بين كيبا أريزابالاغا، الذي تم ضمه من تشيلسي، ولونين الذي أصبح الحارس الأول حتى عودة تيبو في نهاية الموسم.
وشارك لونين في 31 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات في الموسم المنصرم، استقبل خلالها 32 هدفا.