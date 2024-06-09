النصر أم الاتحاد؟.. ناد سعودي يستهدف حارس ريال مدريد المتألق

كشفت تقارير صحفية أن الحارس الدولي الأوكراني أندري لونين، حامي عرين مرمى ريال مدريد، بات على رادار أحد الأندية السعودية، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحصل لونين على مكان أساسي مع ريال مدريد، بعد إصابة تيبو كورتوا، قبل عودة البلجيكي للمشاركة في نهائي التشامبيونزليغ.

وتحوم الشكوك بشأن استمرار لونين مع ريال مدريد، على الرغم مما أكدته تقارير إعلامية أخيرا حول اتفاقه مع النادي الملكي على تجديد عقده حتى 2029.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر مساحة "بيان النصر" على منصة "إكس"، فإن هناك ناديا سعوديا يستهدف التعاقد مع الحارس لونين.