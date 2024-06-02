تصريح رائع من كورتوا بشأن لونين
حرص البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، على توجيه الشكر أولا إلى زميله أندريه لونين، الذي غاب عن الانتصار بثنائية دون رد على بروسيا دورتموند الألماني، بنهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج الفريق الإسباني باللقب الخامس عشر في تاريخه.
ودافع لونين عن مرمى ريال مدريد طوال الفترة الماضية، بسبب غياب كورتوا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، والعملية الجراحية التي أجراها، لكن الحارس غاب عن النهائي بعد إصابته بالحمى.
ولم يشارك البلجيكي إلا في آخر 5 مباريات لريال مدريد، بعدما عانى من قطع في الرباط الصليبي، قبل بداية هذا الموسم.
وقال كورتوا في تصريحاته عقب الفوز على دورتموند: "لقد كان عامًا طويلًا وصعبًا للغاية، لكن مع الكثير من الدعم من غرفة تغيير الملابس، زملائي في الفريق، والجهاز الفني، الجميع، أنا سعيد بهذه النهاية للموسم".
وأضاف: "لقد حققت 5 شباك نظيفة في 5 مباريات، لا أستطيع الشكوى".
وعن كيفية إدارة النقاش خلف الكواليس بشأن هوية حارس مرمى الفريق في النهائي، وتفضيل كارلو أنشيلوتي له على زميله لونين، أشار: "لقد لعب أندريه عامًا رائعًا وعلينا أن نشكره، لكن في النهاية كنت أعرف أنني بخير، وأنني شعرت أنني بحال جيدة في المباريات التي لعبتها".
وبسؤاله عما كان سيحدث لو لم يكن لونين مصابًا بالأنفلونزا؟.. أجاب كورتوا: "لا أعرف، عليك أن تسأل المدرب، لكن لديه الكثير من الثقة تجاهي، وأنا سعيد أنني تمكنت من ردها".
يذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ ريال مدريد يحقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا دون خسارة؛ إذ حقق 10 انتصارات، و3 تعادلات، وسجل 28 هدفا، واستقبل 15، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.