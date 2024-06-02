تصريح رائع من كورتوا بشأن لونين

حرص البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، على توجيه الشكر أولا إلى زميله أندريه لونين، الذي غاب عن الانتصار بثنائية دون رد على بروسيا دورتموند الألماني، بنهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج الفريق الإسباني باللقب الخامس عشر في تاريخه.

ودافع لونين عن مرمى ريال مدريد طوال الفترة الماضية، بسبب غياب كورتوا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، والعملية الجراحية التي أجراها، لكن الحارس غاب عن النهائي بعد إصابته بالحمى.

ولم يشارك البلجيكي إلا في آخر 5 مباريات لريال مدريد، بعدما عانى من قطع في الرباط الصليبي، قبل بداية هذا الموسم.