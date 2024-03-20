يشعر بالصدمة.. "الضحية الثانية" يشكو كولر للخطيب

استبعد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أحمد عبدالقادر، بشكل كامل من حساباته خلال الأشهر الأخيرة، رغم مردود اللاعب الطيب في الفترات التي شارك فيها.

ويعد عبد القادر الذي يجيد في مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر، واحدا من المواهب في فريق الأهلي، غير أنه خرج بشكل كامل من حسابات المدرب السويسري.