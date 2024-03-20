يشعر بالصدمة.. "الضحية الثانية" يشكو كولر للخطيب
استبعد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أحمد عبدالقادر، بشكل كامل من حساباته خلال الأشهر الأخيرة، رغم مردود اللاعب الطيب في الفترات التي شارك فيها.
ويعد عبد القادر الذي يجيد في مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر، واحدا من المواهب في فريق الأهلي، غير أنه خرج بشكل كامل من حسابات المدرب السويسري.
وأكد مصدر أن أحمد عبد القادر، تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واشتكى من معاملة كولر المدير الفني للفريق له.
وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن عبدالقادر في حالة صدمة كبيرة بسبب تجاهل كولر له في الفترة الأخيرة وعدم منحه أي فرصة.
وتابع : "اللاعب طلب من الخطيب التدخل لمعرفة سبب ذلك وحسم مصيره للبحث عن عرض خارجي في الفترة الجارية".
وأضاف : "الخطيب وعد اللاعب الشاب بحل الأمور، وطلب منه الاجتهاد في التدريبات وعدم اليأس".
وأتم أن اللاعب قرر الرحيل عن الأهلي والبحث عن عرض خارجي تمهيدا للرحيل في نهاية الموسم الحالي.
ويشبه كثيرون حالة عبد القادر مع كولر بما فعله الموسم الماضي مع أيمن أشرف الذي كان عنصرا أساسيا قبل أن يتم استبعاده بشكل تام من مباريات الفريق على مدار الموسم، حتى انتهى به الأمر بالرحيل عن النادي إلى نادي البنك الأهلي.