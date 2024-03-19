خلاف كبير بين الأهلي وبيرسي تاو

تسعى شركة الكرة بالنادي الأهلي لتجديد عقد بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لضمان استمرار اللاعب الذي قدم مستويات كبيرة مع الفريق خلال الآونة الآخيرة.

ويعد بيرسي تاو من أبرز عناصر خط هجوم الآهلي خلال السنوات الأخيرة، كما يعد قطعة أساسية في خطط المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأكدت مصادر أن بيرسي تاو طلب اثنين ونصف مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد لتمديد تعاقده مع النادي.

وشكلت مطالب تاو صدمة لجنة الكرة بالأهلي التي اعتبرت مطالب اللاعب مبالغا بها للغاية.

ووفقا للمصدر فإن كولر طلب من شركة الكرة حسم ملف تجديد بيرسي تاو، نظرا لأنه من العناصر الأساسية بالفريق.

وتابع :" تاو عقده مع الأهلي مليون ونصف المليون دولار، وطلب لتمديد عقده الحصول على 2 مليون ونصف المليون دولار في الموسم الأول و3 ملايين دولار في الموسم الثاني و 3 ملايين ونصف المليون دولار في الموسم الثالث.

وأضاف :" إدارة النادي ترى أن طلبات تاو مبالغ بها وترغب في التجديد له بنفس راتبه الذي يتقاضاه في الفترة الحالية مع زيادة في الإعلانات والإضافات، وهو ما يشكل صداما بين الطرفين حيث يوجد خلاف كبير حول مطالب كل طرف.

وهناك جلسة أخرى بين مسؤولي الأهلي وتاو لتقريب وجهات النظر في الفترة المقبلة، وفقا لمصادر على أمل الوصول لنقطة اتفاق لحسم الأمر قبل نهاية الموسم الجاري.