تصعيد خطير من كولر تجاه مهاجم الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الأهلي عرض على كريستو إعارته لأحد الأندية المصرية، حتى يتمكن من اللعب وتطوير مستواه كما حدث مع زملاء له مثل أحمد القندوسي ومحمد شكري، لكن اللاعب رفض.

وأضاف المصدر :" اللاعب يرغب في العودة مرة أخرى للدوري التونسي في الموسم المقبل".

وتابع :"كولر أبلغ لجنة التخطيط وشركة الكرة برغبته في عدم استمرار كريستو ضمن الفريق في الفترة المقبلة".