تصعيد خطير من كولر تجاه مهاجم الأهلي
منح مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل التونسي كريستو لاعب الفريق في نهاية الموسم الحالي.
ولم يعتمد كولر على كريستو سوا في عدد دقائق قليل للغاية رغم أن اللاعب الدولي التونسي الشاب يعد من بين أبرز المواهب في القارة السمراء.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الأهلي عرض على كريستو إعارته لأحد الأندية المصرية، حتى يتمكن من اللعب وتطوير مستواه كما حدث مع زملاء له مثل أحمد القندوسي ومحمد شكري، لكن اللاعب رفض.
وأضاف المصدر :" اللاعب يرغب في العودة مرة أخرى للدوري التونسي في الموسم المقبل".
وتابع :"كولر أبلغ لجنة التخطيط وشركة الكرة برغبته في عدم استمرار كريستو ضمن الفريق في الفترة المقبلة".
وحسب المصدر، فإن شركة الكرة تعارض فكرة كولر حول رحيل كريستو بشكل كامل، حيث سيتم العمل على تجهيز عروض تونسية له من أجل إعارته إلى هناك.
وفي يوليو الماضي، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انضمام كريستو، قادما من النجم الساحلي التونسي، لمدة أربع سنوات ونصف السنة.
ووفقا للتقارير فإن الصفقة تخطت في ذلك الوقت المليون دولار.