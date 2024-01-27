قبل يومين من افتتاحه.. أحدث ظهور لملعب الهلال (فيديو)

كشفت عدة فيديوهات متداولة عن أحدث ظهور لملعب نادي الهلال السعودي الجديد "كينغدوم أرينا" قبل يومين من افتتاحه.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية قد أعلن أن مباراة الهلال وإنتر ميامي ستقام على "كينغدوم أرينا".

وبحسب تغريدة "آل الشيخ"، فإن الملعب سيفتتح، يوم 29 يناير، ما يعني تبقّي يومين فقط على أول مباراة تقام عليه.

ووفقًا للفيديو المتداول فقد ظهر الملعب في أتم الاستعداد لاستقبال مباريات "الزعيم" المقبلة.