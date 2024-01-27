قبل يومين من افتتاحه.. أحدث ظهور لملعب الهلال (فيديو)
كشفت عدة فيديوهات متداولة عن أحدث ظهور لملعب نادي الهلال السعودي الجديد "كينغدوم أرينا" قبل يومين من افتتاحه.
وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية قد أعلن أن مباراة الهلال وإنتر ميامي ستقام على "كينغدوم أرينا".
وبحسب تغريدة "آل الشيخ"، فإن الملعب سيفتتح، يوم 29 يناير، ما يعني تبقّي يومين فقط على أول مباراة تقام عليه.
ووفقًا للفيديو المتداول فقد ظهر الملعب في أتم الاستعداد لاستقبال مباريات "الزعيم" المقبلة.
وتم وضع شعار نادي الهلال داخل الملعب، الذي سيكون مخصصًا للفريق، خلال السنوات المقبلة، من أجل استضافة مبارياته.
كما تم وضع شاشات عملاقة داخل الملعب، يستطيع كل المتواجدين في المدرجات مشاهدتها بشكل جيد جدًا.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن تركي آل الشيخ منح ملعب "بوليفارد هول" لنادي الهلال لخوض مبارياته المقبلة عليه مقابل 40 مليون ريال سنويًّا، وتمت تسمية الملعب باسم "كينغدوم أرينا".
وتتميز أرضية الملعب بأنها متحركة، ويتم التحكم بها بشكل أوتوماتيكي، وتبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، وهو مخصص للفعاليات، والمعارض، والحفلات، والملاكمة، والتنس، وكرة القدم.
وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.