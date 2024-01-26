كم تبقّى على افتتاح ملعب الهلال الجديد؟
كشف تركي آل الشيح رئيس "هيئة الترفيه" في السعودية موعد افتتاح كينغدوم أرينا ملعب الهلال الجديد.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "مباراة حماسية بين أبطال كرة القدم، ومواجهة بين ميسي وميتروفيتش في مباراة إنتر ميامي ونادي الهلال في كأس موسم الرياض".
وأضاف: "المباراة على ملعب كينغدوم أرينا يوم 29 يناير".
وفي سبتمبر الماضي، أعلن تركي آل الشيخ منح ملعب "بوليفارد هول" لنادي الهلال لخوض مبارياته المقبلة عليه مقابل 40 مليون ريال سنويًّا، وتمت تسمية الملعب باسم "كينغدوم أرينا".
وتتميز أرضية الملعب بأنها متحركة، ويتم التحكم بها بشكل أوتوماتيكي، وتبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، وهو مخصص للفعاليات، والمعارض، والحفلات، والملاكمة، والتنس، وكرة القدم.
وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.
من المقرر أن يلعب نادي الهلال، لأول مرة، على ملعب كينغدوم أرينا في منتصف فبراير المقبل.
وقد تكون أول مباراة على ملعب "كينغدوم أرينا" أمام الرائد في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.
وسيلعب إنتر ميامي أمام الهلال، ثم مع النصر، كما يلعب النصر والهلال أمام بعضهما البعض.
وتنقل جميع المباريات على قناة "SSC Sport 1".
وتترقب الجماهير مواجهة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وسبق أن تواجه النجمان، في يناير 2023، حين لعب الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، حيث كان ميسي يلعب للنادي الفرنسي.
ووقتها انتهت المباراة على فوز باريس سان جيرمان 5/4، حيث سجل ميسي هدفًا، وسجل رونالدو هدفين للهلال والنصر.