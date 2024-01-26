كم تبقّى على افتتاح ملعب الهلال الجديد؟

وفي سبتمبر الماضي، أعلن تركي آل الشيخ منح ملعب "بوليفارد هول" لنادي الهلال لخوض مبارياته المقبلة عليه مقابل 40 مليون ريال سنويًّا، وتمت تسمية الملعب باسم "كينغدوم أرينا".

وتتميز أرضية الملعب بأنها متحركة، ويتم التحكم بها بشكل أوتوماتيكي، وتبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، وهو مخصص للفعاليات، والمعارض، والحفلات، والملاكمة، والتنس، وكرة القدم.

وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.

من المقرر أن يلعب نادي الهلال، لأول مرة، على ملعب كينغدوم أرينا في منتصف فبراير المقبل.