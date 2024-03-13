بمشاركة تونس وكرواتيا.. تغيير مكان أول اختبار لحسام حسن مع مصر

وسيفتقد منتخب مصر في البطولة نجمه الأول محمد صلاح الذي رفض الحضور من أجل استكمال علاجه من "ورم دموي"، حسب اتحاد الكرة المصري.

وتعد تلك البطولة هي الأولى لحسام حسن مع منتخب مصر بعدما تولى المهمة الفنية للفراعنة خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2023، في ثمن النهائي.