بمشاركة تونس وكرواتيا.. تغيير مكان أول اختبار لحسام حسن مع مصر
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباريات البطولة الودية التي كان مقررا إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة.
وقال اتحاد الكرة المصري في بيان: "تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررًا في السابق، وعلى أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة".
وتابع: "وتبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس".
وسيفتقد منتخب مصر في البطولة نجمه الأول محمد صلاح الذي رفض الحضور من أجل استكمال علاجه من "ورم دموي"، حسب اتحاد الكرة المصري.
وتعد تلك البطولة هي الأولى لحسام حسن مع منتخب مصر بعدما تولى المهمة الفنية للفراعنة خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2023، في ثمن النهائي.