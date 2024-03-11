تصرف غريب من قائد مانشستر سيتي تجاه صلاح

شهدت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز تصرفا غريبا قام به كايل ووكر، قائد السيتي، تجاه الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز.

وتعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، وأقيمت في ملعب أنفيلد.

تقدم مانشستر سيتي عن طريق جون ستونز، وتعادل ليفربول بقدم أليكسيس ماك أليستر.

وخلال كرة مشتركة تدخل ووكر بقوة على قدم محمد صلاح، ليسقط اللاعب المصري أرضا، ولكن الحكم لم يطلق صافرته بإعلان أي خطأ، واتجه لاعبو السيتي لإخراج الكرة لعلاج اللاعب، ولكن ووكر أمرهم بإكمال اللعب وعدم الاكتراث بسقوط النجم المصري.

وقام صلاح بعد ذلك منفعلا من قرار الحكم ليعترض على ما حدث، وعدم إيقافه اللعب أو احتساب أي خطأ ضد المنافس.