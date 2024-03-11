تصرف غريب من قائد مانشستر سيتي تجاه صلاح
شهدت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز تصرفا غريبا قام به كايل ووكر، قائد السيتي، تجاه الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز.
وتعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، وأقيمت في ملعب أنفيلد.
تقدم مانشستر سيتي عن طريق جون ستونز، وتعادل ليفربول بقدم أليكسيس ماك أليستر.
وخلال كرة مشتركة تدخل ووكر بقوة على قدم محمد صلاح، ليسقط اللاعب المصري أرضا، ولكن الحكم لم يطلق صافرته بإعلان أي خطأ، واتجه لاعبو السيتي لإخراج الكرة لعلاج اللاعب، ولكن ووكر أمرهم بإكمال اللعب وعدم الاكتراث بسقوط النجم المصري.
وقام صلاح بعد ذلك منفعلا من قرار الحكم ليعترض على ما حدث، وعدم إيقافه اللعب أو احتساب أي خطأ ضد المنافس.
وشهدت المباراة العديد من عمليات الشد والجذب بين اللاعبين، حتى أن يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اعترض علنا عقب المباراة خاصة في إحدى الكرات القوية بآخر اللقاء، قائلا: "كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100%، لكنهم سيجدون تفسيرا لها".
وأضاف: "كل الأشخاص الذين كانوا يحملون أجهزة هواتف لوحية من حولي كانوا يقولون إنها ركلة جزاء واضحة تماما، لكن لجنة الحكام سوف تختبئ وراء عبارة إنها لعبة ليست واضحة".
وأشار إلى "إنها بالطبع ركلة جزاء لكننا لم نحصل عليها وهذا أمر جيد، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن نتمكن من لعب كرة القدم بهذه الطريقة".
وبعد هذا التعادل اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.
واستفاد آرسنال من التعادل، ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وهو الرصيد نفسه لليفربول بعد التعادل وبفارق الأهداف فقط.
ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن آرسنال وليفربول.