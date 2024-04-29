هل يعاني هاري كين من "متلازمة هالاند" أمام ريال مدريد؟

سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، قبل مواجهة ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ، غدا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب يوم 8 مايو على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقالت الصحيفة إن العديد من اللاعبين يحققون أرقامًا هائلة، لكن عندما تأتي لحظة الحقيقة، فإنهم لا يكونون على مستوى المهمة.

ويشكل هاري كين التهديد الأكبر لبايرن ميونخ أمام ريال مدريد، ويصل المهاجم الإنجليزي إلى لحظة جميلة، حيث سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين.

لكن تأثير كين كان واضحا منذ بدء الموسم، وكان عليه التغلب على "متلازمة هالاند"، كما ذكرت "موندو ديبورتيفو".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى غياب هالاند عن التسجيل في أربع مباريات أمام ريال مدريد، رغم أنه يقدم مستوى مذهلا للموسم الثاني على التوالي مع النادي الإنجليزي.