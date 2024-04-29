هل يعاني هاري كين من "متلازمة هالاند" أمام ريال مدريد؟
سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، قبل مواجهة ريال مدريد.
ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ، غدا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب يوم 8 مايو على ملعب سانتياغو برنابيو.
وقالت الصحيفة إن العديد من اللاعبين يحققون أرقامًا هائلة، لكن عندما تأتي لحظة الحقيقة، فإنهم لا يكونون على مستوى المهمة.
ويشكل هاري كين التهديد الأكبر لبايرن ميونخ أمام ريال مدريد، ويصل المهاجم الإنجليزي إلى لحظة جميلة، حيث سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين.
لكن تأثير كين كان واضحا منذ بدء الموسم، وكان عليه التغلب على "متلازمة هالاند"، كما ذكرت "موندو ديبورتيفو".
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى غياب هالاند عن التسجيل في أربع مباريات أمام ريال مدريد، رغم أنه يقدم مستوى مذهلا للموسم الثاني على التوالي مع النادي الإنجليزي.
وبيّنت أن هاري كين لم يسجل في مباراتين أمام الميرنغي عندما كان مع توتنهام.
وواجه كين ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، حيث تعادلا 1/1 وفاز النادي الإنجليزي 3/1.
وخلال المباراتين، لم يسجل هاري كين أمام ريال مدريد، لكنه صنع هدفا.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن هاري كين لعب 11 مباراة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وسجل خمسة أهداف، اثنين مع توتنهام وثلاثة مع بايرن ميونخ.
وخلال موسم 2018/2019، عندما صعد توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا، سجل كين خمسة أهداف في تسع مباريات؛ إذ سجل أربعة أهداف في دور المجموعات، وهدفا في دور الـ16، وكان أمام بروسيا دورتموند.
وفي ذلك الموسم لم يشارك كين أمام مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي، وأمام أياكس في نصف النهائي، وغاب عن التسجيل أمام ليفربول في المباراة النهائية.
ويخشى هاري كين أن يصبح "نحسا" في بايرن ميونخ؛ إذ لم يحصد أي لقب مع توتنهام، وعندما انتقل إلى بايرن ميونخ خسر النادي البافاري لقب الدوري الألماني رغم أنه حصده 11 موسما متتاليا.
وسجل هاري كين 35 هدفا في الدوري الألماني، وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن كين أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في أول موسم له في الدوري الألماني.
وأسهم كين في 55 هدفا مع بايرن ميونخ في مختلف المسابقات، فقد سجل 42 هدفا وصنع 13 في 42 مباراة.
يشار إلى أن كين يتصدر ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى الموسم الحالي، لكنه يحلم بقيادة بايرن ميونخ للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.