رغم تحركه وتناول بعض الأطعمة.. سر تغير قرار الأطباء تجاه أحمد رفعت

وحسب قناة أون تايم سبورتس المصرية، حدث تطور كبير في حالة أحمد رفعت؛ إذ قام بالمشي لمدة 10 دقائق كما تناول بعض الأطعمة الخفيفة؛ ما يعدُّ أمرا بالغ الأهمية حيث يشير لتحسن حالة الكلى.

كان قرار قد اتخذ بنقل اللاعب من المستشفى الذي يرقد به في الإسكندرية إلى القاهرة، لكن وفي اللحظات الأخيرة قام الأطباء بالتراجع عن ذلك القرار.