رغم تحركه وتناول بعض الأطعمة.. سر تغير قرار الأطباء تجاه أحمد رفعت
كشفت تقارير صحفية مصرية، أحدث تطورات حالة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر.
كان رفعت قد سقط أرضا دون أي تدخل خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري بالدوري المصري، حيث تم تشخيص اللاعب بحدوث مشكلة في القلب؛ ما استدعى تواجده في المستشفى.
وحسب قناة أون تايم سبورتس المصرية، حدث تطور كبير في حالة أحمد رفعت؛ إذ قام بالمشي لمدة 10 دقائق كما تناول بعض الأطعمة الخفيفة؛ ما يعدُّ أمرا بالغ الأهمية حيث يشير لتحسن حالة الكلى.
كان قرار قد اتخذ بنقل اللاعب من المستشفى الذي يرقد به في الإسكندرية إلى القاهرة، لكن وفي اللحظات الأخيرة قام الأطباء بالتراجع عن ذلك القرار.
وحسب التقرير ذاته، فإن الأطباء تراجعوا عن القرار في اللحظات الأخيرة بعد حدوث زيادة في ضربات قلب اللاعب فتم تفضيل فكرة استمراره في المستشفى نفسه الذي يقيم به حاليا بدلا من نقله.
ورفعت لاعب دولي مصري سقط خلال مباراة فريقه مع مودرن فيوتشر يوم 11 مارس الجاري خلال مباراة محلية، ومنذ ذلك الحين لم يغادر المستشفى مع تحسن تدريجي في حالته بعدما كان فاقدا للوعي بسبب مشاكل في القلب والكلى والرئة.