رئيس فيوتشر يكشف آخر تطورات حالة أحمد رفعت
كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق أحمد رفعت، والذي تم أخيرا إزالة أجهزة التنفسي الصناعي عنه.
ويتواجد أحمد رفعت في أحد المستشفيات بالإسكندرية منذ الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك عقب سقوطه المفاجئ فاقدا للوعي في مباراة فريقه فيوتشر أمام الاتحاد السكندري.
وتحسنت حالة رفعت وفقا لحديث أحمد عيد طبيب مودرن فيوتشر، وبدأ اللاعب في التنفس بشكل طبيعي دون أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل.
وقال دعبس في تصريحات تلفزيونية: "أحمد رفعت بدأ يستعيد الرئة والنفس، وبدأ يتنفس بشكل طبيعي، وإن شاء الله مع الوقت سيتحسن أكثر".
وأضاف: "المتابعة الطبية جيدة جدًا، الطب بخير في مصر، وأرى أن اللاعب وضع قدمه على الطريق السليم، وإن شاء الله يكون في أفضل حال".
وأشار: "ننتظر قرارا بنقل رفعت إلى القاهرة، بعدما استعاد معظم الوظائف الخاصة في الرئة والنفس".
وأردف: "رفعت بدأ يتنفس بشكل طبيعي وفي بعض الأوقات يعتمد على الأكسجين ومع الوقت ينخفض اعتماده عليها، المشكلة الوحيدة هي الكلى وستأخذ وقتا، وعند السفر إلى القاهرة سيتم إجراء تحاليل مختلفة لمعرفة المراحل المقبلة".
واختتم: "سيتم نقله بسيارة متكاملة من الإسكندرية للقاهرة، وسنوفر له كل شيء".
من جانبه، قال نادر شوقي وكيل أحمد رفعت: "مسألة عودة رفعت قريبا للقاهرة قرار طبي وخاص أيضا بأهله".
وأضاف: "تواصلت معه ودخلت غرفته في المستشفى وبقيت معه عدة ثوانٍ فقط، والأطباء أخبرونا بأن ما حدث لرفعت ما هو إلا معجزة".
وأشار: "كل يوم يمر نسير في الطريق الصحيح تحت الرعاية الطبية الموجودة".