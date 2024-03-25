رئيس فيوتشر يكشف آخر تطورات حالة أحمد رفعت

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق أحمد رفعت، والذي تم أخيرا إزالة أجهزة التنفسي الصناعي عنه.

ويتواجد أحمد رفعت في أحد المستشفيات بالإسكندرية منذ الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك عقب سقوطه المفاجئ فاقدا للوعي في مباراة فريقه فيوتشر أمام الاتحاد السكندري.

وتحسنت حالة رفعت وفقا لحديث أحمد عيد طبيب مودرن فيوتشر، وبدأ اللاعب في التنفس بشكل طبيعي دون أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل.

وقال دعبس في تصريحات تلفزيونية: "أحمد رفعت بدأ يستعيد الرئة والنفس، وبدأ يتنفس بشكل طبيعي، وإن شاء الله مع الوقت سيتحسن أكثر".