اتهام إحدى موظفات ريال مدريد بالاعتداء على رجل أمن في نهائي دوري الأبطال

ونشرت شرطة لندن بيانًا قالت فيه إنه تم توجيه الاتهام لموظفة في ريال مدريد تدعى "ماريا هيرنانديز"، بعد اعتدائها على أحد مسؤولي الأمن في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية، يوم السبت الماضي.

وقالت الشرطة في بيانها: "تم اتهام ماريا هيرنانديز، من العاصمة الإسبانية مدريد، بالاعتداء".

وأضافت الشرطة: "تتعلق التهمة بحادث وقع في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، فقد وجه اتهام إلى هيرنانديز، وهي موظفة في ريال مدريد، بالاعتداء على أحد مسؤولي الأمن أثناء مشاجرة في ويمبلي".

ومن المقرر أن تمثل ماريا هيرنانديز أمام محكمة ويليسدن يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري.