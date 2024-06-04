اتهام إحدى موظفات ريال مدريد بالاعتداء على رجل أمن في نهائي دوري الأبطال
وجهت شرطة لندن اتهامًا إلى إحدى موظفات نادي ريال مدريد الإسباني، بالاعتداء على أحد مسؤولي الأمن الإنجليزي، عقب نهاية مباراة فريقها أمام بروسيا دورتموند، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
ونشرت شرطة لندن بيانًا قالت فيه إنه تم توجيه الاتهام لموظفة في ريال مدريد تدعى "ماريا هيرنانديز"، بعد اعتدائها على أحد مسؤولي الأمن في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية، يوم السبت الماضي.
وقالت الشرطة في بيانها: "تم اتهام ماريا هيرنانديز، من العاصمة الإسبانية مدريد، بالاعتداء".
وأضافت الشرطة: "تتعلق التهمة بحادث وقع في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، فقد وجه اتهام إلى هيرنانديز، وهي موظفة في ريال مدريد، بالاعتداء على أحد مسؤولي الأمن أثناء مشاجرة في ويمبلي".
ومن المقرر أن تمثل ماريا هيرنانديز أمام محكمة ويليسدن يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري.
يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني عزز رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 15، بتغلبه 2-صفر على بروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي أقيم في ويمبلي، يوم السبت الماضي.
افتتح داني كارفخال التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 74، قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.