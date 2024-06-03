لقطات طريفة لطريقة تعامل لاعبي ريال مدريد مع كأس دوري أبطال أوروبا (فيديو)

يبدو أن لاعبي ريال مدريد من كثرة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا قرروا التعامل مع الكأس بشكل مختلف.

واحتفل لاعبو ريال مدريد مع الجماهير، مساء الأحد، بلقب دوري أبطال أوروبا الـ15 في تاريخ النادي الملكي.

وتُوج ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، بعد فوزه في المباراة النهائية على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 مساء السبت في استاد ويمبلي.

وأظهرت احتفالات اللاعبين عقب المباراة بالكأس وكأنه أصبح قطعة عادية في أياديهم، إذ ظهر في أحد الفيديوهات وهم يتركونه لأبنائهم يتلاعبون به، حتى ظهر ابن فالفيردي جالسًا داخل الكأس.