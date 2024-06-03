لقطات طريفة لطريقة تعامل لاعبي ريال مدريد مع كأس دوري أبطال أوروبا (فيديو)
يبدو أن لاعبي ريال مدريد من كثرة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا قرروا التعامل مع الكأس بشكل مختلف.
واحتفل لاعبو ريال مدريد مع الجماهير، مساء الأحد، بلقب دوري أبطال أوروبا الـ15 في تاريخ النادي الملكي.
وتُوج ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، بعد فوزه في المباراة النهائية على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 مساء السبت في استاد ويمبلي.
وأظهرت احتفالات اللاعبين عقب المباراة بالكأس وكأنه أصبح قطعة عادية في أياديهم، إذ ظهر في أحد الفيديوهات وهم يتركونه لأبنائهم يتلاعبون به، حتى ظهر ابن فالفيردي جالسًا داخل الكأس.
وفي لقطة أخرى ظهر الفرنسي كامافينغا وهو يضع الميكروفون داخل الكأس.
وفي احتفال الأمس، ظهر أنشيلوتي وهو يحتفل بالسيجار المعتاد وهو يتوسط اللاعبين في ريال مدريد، مثل الفرنسي إدواردو كامافينغا والنمساوي ديفيد ألابا والثلاثي البرازيلي إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريغو.
وفي وسط الاحتفالات، قال توني كروس، الذي أعلن نهاية مشواره مع ريال مدريد، خلال كلمته للجماهير: "الآن الرقم 8 لا يملكه أحد، من سيأخذه؟".
ثم توجه فيدي فالفيردي ليقف بجوار كروس، ليعلن النجم الألماني منحه القميص رقم 8، حتى يرتديه اعتبارًا من الموسم المقبل، قائلًا: "إنه لمن دواعي سروري أن أعطي فالفيردي رقمي".
يذكر أن كروس أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا في منافسات كأس أوروبا "يورو 2024" التي تحتضنها بلاده منتصف الشهر الجاري.