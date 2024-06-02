تعويذة أنشيلوتي.. جيرمي دي ليون يرفع لقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)

ظهر جيرمي دي ليون لاعب ريال مدريد الإسباني الصاعد وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا عقب نهاية لقاء بروسيا دورتموند الألماني ويحتفل مع جماهير الفريق الإسباني.

وتغلب ريال مدريد على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه وهو الأكثر تتويجًا باللقب القاري بين أندية أوروبا.