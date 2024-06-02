تعويذة أنشيلوتي.. جيرمي دي ليون يرفع لقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)
ظهر جيرمي دي ليون لاعب ريال مدريد الإسباني الصاعد وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا عقب نهاية لقاء بروسيا دورتموند الألماني ويحتفل مع جماهير الفريق الإسباني.
وتغلب ريال مدريد على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه وهو الأكثر تتويجًا باللقب القاري بين أندية أوروبا.
وتجمع لاعبو ريال مدريد حول جيرمي دي ليون وهو يحمل الكأس وقاموا بتصويره والاحتفال معه بطريقة خاصة.
وأثار ظهور دي ليون في رحلات سفر ريال مدريد جدلًا واسعًا خاصة أن المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يتمسك بضمه للفريق رغم أنه ليس مقيدًا مع الفريق الأول.
ووصل الأمر لسخرية بعض اللاعبين من الأمر وتلقيب دي ليون بأنه تعويذة أنشيلوتي وتميمة الحظ بالنسبة له لأنه يشعر بحالة من التفاؤل بوجوده مع الفريق.
ويبلغ دي ليون 20 عامًا ويلعب في مركز الجناح الهجومي من دولة بورتوريكو.