"صديق ميسي" يحذر مانشستر يونايتد حول علاقة نجمه بريال مدريد
حذر الإعلامي المقرب من ليونيل ميسي ولاعبي منتخب الأرجنتين، جاستن أيدول، مانشستر يونايتد من ارتباط نجم الفريق أليخاندرو غارناتشو بنادي ريال مدريد الإسباني.
وتحدثت تقارير إسبانية خلال الأيام الماضية عن اهتمام متزايد من ريال مدريد بالموهوب الأرجنتيني ذوالـ19 عاما.
ويقدم غارناتشو مستويات كبيرة للغاية منذ أن أعاد إيريك تين هاغ اكتشافه بتوظيفه في مركز الجناح الأيمن، حيث ساعده الأمرعلى إظهار قدراته بشكل أفضل.
ويتواجد غارناتشو حاليا في معسكر منتخب الأرجنتين، حيث يتم استدعاؤه بشكل منتظم من قبل المدرب ليونيل سكالوني.
وأكد أيدول، أن غارناتشو بالفعل يحلم بتمثيل ريال مدريد الإسباني، مشددا على أن الأمر قد لا يحدث الآن، لكن اللاعب بالفعل يرغب في تمثيل ريال مدريد في إحدى مراحل مسيرته.
وسبق أن تكرر نفس موقف غارناتشو مع كريستيانو رونالدو حينما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، حيث أصر على الانتقال إلى ريال مدريد وظل يضغط حتى تحقق الأمر في النهاية، كما حدث موقف مشابه مع كيليان مبابي أيضا.
ومن المعروف أن غارناتشو يعتبر كريستيانو رونالدو بمثابة قدوة له، وهو ما خلق توترا في علاقته قليلا مع قائد الأرجنتين وبطلها الأول ليونيل ميسي.
ويسعى مانشستر يونايتد لإعادة بناء الفريق بالحفاظ على مواهبه الموجودة أولا، ثم البحث عن لاعبين جدد يملكون مستقبلا كبيرا وفقا لسياسة النادي الجديدة.
وقال السير راتكليف، المسؤول عن فريق الكرة في مانشستر يونايتد حاليًّا، إنه لن يشترِ النجاح، في إشارة إلى صفقات مثل مبابي وبيلينغهام، بل سيبحث عن لاعبين صغار موهوبين.