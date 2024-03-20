"صديق ميسي" يحذر مانشستر يونايتد حول علاقة نجمه بريال مدريد

ويقدم غارناتشو مستويات كبيرة للغاية منذ أن أعاد إيريك تين هاغ اكتشافه بتوظيفه في مركز الجناح الأيمن، حيث ساعده الأمرعلى إظهار قدراته بشكل أفضل.

ويتواجد غارناتشو حاليا في معسكر منتخب الأرجنتين، حيث يتم استدعاؤه بشكل منتظم من قبل المدرب ليونيل سكالوني.

وأكد أيدول، أن غارناتشو بالفعل يحلم بتمثيل ريال مدريد الإسباني، مشددا على أن الأمر قد لا يحدث الآن، لكن اللاعب بالفعل يرغب في تمثيل ريال مدريد في إحدى مراحل مسيرته.

وسبق أن تكرر نفس موقف غارناتشو مع كريستيانو رونالدو حينما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، حيث أصر على الانتقال إلى ريال مدريد وظل يضغط حتى تحقق الأمر في النهاية، كما حدث موقف مشابه مع كيليان مبابي أيضا.