رغم الانتقادات.. غارناتشو يصر على تقليد رونالدو (فيديو)
جدد الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد احتفاله على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق، ومهاجم النصر السعودي حاليًا.
وسجل غارناتشو هدفًا لمانشستر يونايتد على ويستهام في الدقيقة 49 قبل أن يحتفل على طريقة رونالدو مع ريال مدريد.
وجاء هدف غارناتشو بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء ليتقدم مانشستر يونايتد 2/0 بعد أن تقدم راسموس هويلوند في الدقيقة 23.
وبعد الهدف جلس غارناتشو على شارة الإعلانات على حافة الملعب على طريقة احتفال سابق لرونالدو
ويبدو أن تقليد غارناتشو لرونالدو جاء ردًا على انتقاد زميله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بسبب احتفالات سابقة على طريقة رونالدو.
وقال دي ماريا في تصريحات قبل أيام: "الشيء الوحيد الذي لن أود فعله لو كنت مكان غارناتشو هو القيام باحتفالية رونالدو.. أريد أن أسجل واحتفل كما يفعل ليو ميسي".
ومع ذلك أثنى دي ماريا بغارناتشو، حيث قال: "إنه لاعب سريع جدًا، ولديه قدرة لا تصدق، سيكتسبها من خلال الخبرة والقدوم إلى المنتخب الوطني، إنه مكان تتعلم فيه الكثير وتستمر في التحسن".
وأضاف: "لديه الكثير من المستقبل، مستقبل كبير جدًا، الأمر يعتمد عليه، وعلى رأسه، ليكون قادرًا على التعامل معه، ليس لدي الكثير لأقوله، هناك سبب يجعله يلعب لمانشستر يونايتد.
ويملك مانشستر يونايتد 35 نقطة من 22 مباراة ويحتل المركز الثامن.