رغم الانتقادات.. غارناتشو يصر على تقليد رونالدو (فيديو)

جدد الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد احتفاله على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق، ومهاجم النصر السعودي حاليًا.

وسجل غارناتشو هدفًا لمانشستر يونايتد على ويستهام في الدقيقة 49 قبل أن يحتفل على طريقة رونالدو مع ريال مدريد.

وجاء هدف غارناتشو بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء ليتقدم مانشستر يونايتد 2/0 بعد أن تقدم راسموس هويلوند في الدقيقة 23.

وبعد الهدف جلس غارناتشو على شارة الإعلانات على حافة الملعب على طريقة احتفال سابق لرونالدو