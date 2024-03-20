الجسد لا يرحم.. سواريز يستفيد من معاناة ميسي
يبدو أن الأوروغوياني لويس سواريز قرر إنهاء عقدة فريق إنتر ميامي والذي كان يخسر مبارياته في عدم وجود الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بل تفوق عليه مؤخرًا.
وقاد سواريز فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 ضمن منافسات الدوري الأمريكي في غياب زميله وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة.
وواصل سواريز تألقه مع إنتر ميامي منذ قدومه، في ديسمبر الماضي، قادمًا من غريميو البرازيلي، وسجل سواريز 6 أهداف خلال 7 مباريات، وصنع 5 مع فريقه في كل البطولات هذا الموسم.
وأنهي سواريز عقدة الفوز في غياب ميسي، حيث فشل ميامي في الفوز في مبارياته السبع الأخيرة التي غاب عنها ميسي، في سلسلة بدأت في سبتمبر الماضي.
واختير لويس سواريز، يوم الإثنين، كأفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري الأمريكي لكرة القدم، للمرة الثانية في الموسم الحالي.
ويتصدر سواريز قائمة هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع جيورجوس جياكومو، لاعب أتالانتا يونايتد، وديغان يوفيليتش، لاعب لوس أنجلوس غالاكسي.
أرقام ميسي
بينما لعب ميسي هذا الموسم مع إنتر ميامي 5 مباريات، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفين آخرين.
وكان الاتحاد الأرجنتيني أعلن استبعاد ميسي من قائمة المنتخب بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه.
وخرج ميسي مصابًا من مباراة فريقه ضد ناشفيل في إياب دور الـ16 من بطولة كونكاكاف في الدقيقة 50.
ومن المقرر أن يواجه منتخب التانغو منافسه السلفادرو وكوستاريكا وديًا، يوم السبت المقبل و27 مارس، في فترة التوقف الدولي للشهر الجاري.
بينما يتساوى إنتر ميامي وكولومبوس كرو، حامل لقب الدوري الأمريكي، في صدارة جدول الشرق برصيد 10 نقاط.
وسيلعب إنتر ميامي، يوم السبت، على ملعب نيويورك ريد بولز، لكن من المتوقع استمرار غياب ميسي عنه.