الجسد لا يرحم.. سواريز يستفيد من معاناة ميسي

يبدو أن الأوروغوياني لويس سواريز قرر إنهاء عقدة فريق إنتر ميامي والذي كان يخسر مبارياته في عدم وجود الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بل تفوق عليه مؤخرًا.

وقاد سواريز فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 ضمن منافسات الدوري الأمريكي في غياب زميله وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة.

وواصل سواريز تألقه مع إنتر ميامي منذ قدومه، في ديسمبر الماضي، قادمًا من غريميو البرازيلي، وسجل سواريز 6 أهداف خلال 7 مباريات، وصنع 5 مع فريقه في كل البطولات هذا الموسم.

وأنهي سواريز عقدة الفوز في غياب ميسي، حيث فشل ميامي في الفوز في مبارياته السبع الأخيرة التي غاب عنها ميسي، في سلسلة بدأت في سبتمبر الماضي.

واختير لويس سواريز، يوم الإثنين، كأفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري الأمريكي لكرة القدم، للمرة الثانية في الموسم الحالي.

ويتصدر سواريز قائمة هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع جيورجوس جياكومو، لاعب أتالانتا يونايتد، وديغان يوفيليتش، لاعب لوس أنجلوس غالاكسي.