ماذا قال أنشيلوتي عن مواجهة مانشستر سيتي؟
علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
وسيلتقي الفريقان مجددا لكن هذه المرة في ربع النهائي بعد أن تواجها في نصف النهائي في النسختين الماضيتين.
وقال أنشيلوتي في تصريحات اليوم الجمعة: "إنه أحد المرشحين للقب، نعلم جميعًا ذلك، سيكون الأمر صعبًا للغاية، مباراة الإياب في ملعبهم، ما يمكنني قوله هو أننا لا نهتم".
وأضاف: "ربع نهائي دوري أبطال أوروبا دائمًا ما يكون معقدًا، الفكرة هي الفوز بالمنافسة، وللقيام بذلك، يجب عليك التغلب على الأفضل".
وتابع أنشيلوتي: "قد يكون مانشستر سيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا في الوقت الحالي، سيكون الأمر صعبًا بالطبع، لكن إذا كنت تريد أن تصبح بطلاً لأوروبا، فيجب عليك إقصاء مانشستر سيتي".
وعن إمكانية لحاق الحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو قال: "فقط هذا الأسبوع بدآ العمل مع المجموعة، خلال فترة التوقف الدولي سيلعبان مباراتين وديتين ضد فريق الشباب".
وأوضح: "أعتقد أنهما سيكونان قادرين على المشاركة، الفكرة أن يكونا متاحين يوم 31 أمام أتلتيك بلباو، لكننا لن نخاطر بأي شيء، هذا واضح".
وعما إذا كان أنشيلوتي أكثر قلقا من مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد أكثر من مواجهته في سانتياغو برنابيو رد المدرب الإيطالي: "لا أعرف (يضحك)، التفاؤل هو السائد، فلا يوجد قلق".
وأتم: "سيكون ربع نهائي رائعا وسنلعب ضدهم بثقة، لا أعرف ما الذي يعتقدونه هم، سيكون الأمر مشابهًا هنا، فزنا في سنة وفازوا علينا في موسم آخر، سنرى ما سيحدث".
وعندما سئل أنشيلوتي إذا كان يريد الانتقام من مانشستر سيتي أجاب مدرب ريال مدريد: "لا، إنها مباراة ربع النهائي، وهي فرصة للعب في نصف النهائي، لا أكثر، إنها ليست انتقامًا".
وعما تعلمه من الإقصاء في نصف نهائي الموسم الماضي قال أنشيلوتي: "في مباراة الإياب لم نلعب مباراة جيدة لأسباب عديدة، سيكون هناك وقت لتحليل ذلك، الآن نفكر في مباراة الغد (أمام أوساسونا)".
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أنشيلوتي واجه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 10 مرات، فاز المدرب الإيطالي ثلاث مرات، وتعادلا مرة، وفاز غوارديولا ست مرات.
في حين واجه أنشيلوتي مانشستر سيتي 12 مرة، فاز أنشيلوتي مرتين، وتعادلا مرة، وفاز مانشستر سيتي تسع مرات.