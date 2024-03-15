ماذا قال أنشيلوتي عن مواجهة مانشستر سيتي؟

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفريقان مجددا لكن هذه المرة في ربع النهائي بعد أن تواجها في نصف النهائي في النسختين الماضيتين.

وقال أنشيلوتي في تصريحات اليوم الجمعة: "إنه أحد المرشحين للقب، نعلم جميعًا ذلك، سيكون الأمر صعبًا للغاية، مباراة الإياب في ملعبهم، ما يمكنني قوله هو أننا لا نهتم".

وأضاف: "ربع نهائي دوري أبطال أوروبا دائمًا ما يكون معقدًا، الفكرة هي الفوز بالمنافسة، وللقيام بذلك، يجب عليك التغلب على الأفضل".

وتابع أنشيلوتي: "قد يكون مانشستر سيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا في الوقت الحالي، سيكون الأمر صعبًا بالطبع، لكن إذا كنت تريد أن تصبح بطلاً لأوروبا، فيجب عليك إقصاء مانشستر سيتي".