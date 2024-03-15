تعليق مثير من غوارديولا على مواجهة ريال مدريد
علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسيلعب ريال مدريد ومانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تواجها في نصف النهائي في الموسمين الماضيين.
وقال غوارديولا معلقا على مواجهة ريال مدريد: "لا يوجد خيار آخر، يبدو الأمر وكأنه أصبح من تقاليد دوري الابطال، ثلاث سنوات متتالية نلعب فيها ضد ملوك البطولة".
وأضاف المدرب الإسباني: "آمل أن نصل في لحظة جيدة، لا يمكنك التحكم في القرعة، قال الناس إنها سهلة لأننا نخوض مباراة الإياب على أرضنا، هذا هو الحال".
وريال مدريد هو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، في حين أن مانشستر سيتي البطل الأخير للمسابقة، وهو اللقب الوحيد للنادي الإنجليزي.
وفي موسم 2021/2023 تأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي، وفاز النادي الإنجليزي ذهابا 4/3 قبل، فوز ريال مدريد 3/1 في الإياب في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.
وثأر النادي الإنجليزي الموسم الماضي وتأهل على حساب ريال مدريد بالتعادل 1/1 في إسبانيا، والفوز 4/0 في إنجلترا.
تعليق تشيكي بيغريستين
وعلق المدير الرياضي لمانشستر سيتي تشيكي بيغريستين، على مواجهة ريال مدريد.
وقال بيغريستين: "مرة أخرى نواجه ريال مدريد.. لقد اعتدنا ملاقاته في المواسم الأخيرة، وما زلنا نتذكر أننا خضنا قبل النهائي أمامهم، وفزنا عليهم في الموسم الماضي".
وأضاف: "لدينا ذكريات مع هذا الفريق، خضنا مباراة الإياب أمامهم، وقدمنا أفضل أداء ممكن في آخر لقاء بيننا".
وتابع: "ننافس على جميع الأصعدة، ونتطلع للتتويج بجميع الألقاب الممكنة.. من الوارد حدوث أي شيء في عالم كرة القدم، نتحلى بالصلابة الذهنية، ونمتلك كل المقومات للفوز بدوري الأبطال مجددا".