تعليق مثير من غوارديولا على مواجهة ريال مدريد

علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب ريال مدريد ومانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تواجها في نصف النهائي في الموسمين الماضيين.

وقال غوارديولا معلقا على مواجهة ريال مدريد: "لا يوجد خيار آخر، يبدو الأمر وكأنه أصبح من تقاليد دوري الابطال، ثلاث سنوات متتالية نلعب فيها ضد ملوك البطولة".

وأضاف المدرب الإسباني: "آمل أن نصل في لحظة جيدة، لا يمكنك التحكم في القرعة، قال الناس إنها سهلة لأننا نخوض مباراة الإياب على أرضنا، هذا هو الحال".

وريال مدريد هو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، في حين أن مانشستر سيتي البطل الأخير للمسابقة، وهو اللقب الوحيد للنادي الإنجليزي.