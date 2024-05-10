تضحية كبيرة من ليفربول من أجل محمد صلاح

ووفقا لليفربول إيكو، فإن ليفربول لن يرفض العروض السعودية إذا ما استقبل اللاعب عروضا من أجل التعاقد معه الصيف القادم.

وحسب التقرير، ليفربول يرغب بشدة في الاستفادة من بيع صلاح قبل انتهاء عقده والرحيل مجانا.

لكن ووفقا للتقرير أيضا فإن ليفربول لن يمانع بقاء اللاعب حال أراد الاستمرار والعمل مع المدرب الجديد الهولندي آرني سلوت.