تضحية كبيرة من ليفربول من أجل محمد صلاح
كشفت صحيفة ليفربول إيكو، المقربة من نادي ليفربول الإنجليزي أحدث تطورات مستقبل الدولي المصري.
ويسعى نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع صلاح لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد موسم سيئ للغاية على المستويين المحلي والآسيوي.
ولم يفصح صلاح بعد عن موقفه من البقاء في ليفربول أو الرحيل، كما لم يحدد مدى قبوله لفكرة اللعب في السعودية.
ووفقا لليفربول إيكو، فإن ليفربول لن يرفض العروض السعودية إذا ما استقبل اللاعب عروضا من أجل التعاقد معه الصيف القادم.
وحسب التقرير، ليفربول يرغب بشدة في الاستفادة من بيع صلاح قبل انتهاء عقده والرحيل مجانا.
لكن ووفقا للتقرير أيضا فإن ليفربول لن يمانع بقاء اللاعب حال أراد الاستمرار والعمل مع المدرب الجديد الهولندي آرني سلوت.
وفي حال حدوث هذا السيناريو، سوف يتجه ليفربول للتضحية بمهاجمه الكولومبي المتألق لويس دياز الصيف القادم والموافقة على أحد العروض المقدمة له.
ويعد دياز من أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات القادمة سواء في إنجلترا أو خارجها، حيث ارتبط مؤخرا بأندية مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة.