نفاد تذاكر مباراة الترجي والأهلي.. ومناوشات بين الجماهير والأمن (فيديو)
نفدت تذاكر مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد ساعات قليلة من طرحها للجماهير.
ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي بعد غدٍ السبت على ملعب (حمادي العقربي) بالعاصمة تونس في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وأعلن نادي الترجي التونسي في بيان رسمي أمس الأربعاء، أنه سيتم طرح تذاكر المباراة صباح اليوم الخميس، وهو ما حدث بالفعل ونفدت التذاكر بعد ساعات قليلة من طرحها بمنافذ البيع.
وشهدت عملية بيع تذاكر المباراة أحداثا مؤسفة بمناوشات بين جماهير الترجي والأمن التونسي ما أدى لبعض التلفيات وإلقاء الحجارة من جانب مشجعي الفريق.
وسمح الأمن التونسي بحضور 27 ألف مشجع للترجي في لقاء الأهلي بحسب تقارير صحفية محلية.
ووصلت بعثة الأهلي المصري إلى تونس أمس الأربعاء، برئاسة محمود الخطيب أسطورة النادي ورئيس مجلس الإدارة.
ويلتقي الأهلي منافسه الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخ لقاءات الفريقين.
وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي بعد التعادل بنتيجة 1-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بينما فاز الأهلي في لقاء الإياب بإستاد رادس بنتيجة 2-1.
ورد الترجي الدين للأهلي في نهائي دوري الأبطال عام 2018 بعد الخسارة بإستاد برج العرب بنتيجة 1-3 ثم الفوز بإستاد رادس بنتيجة 3-0.