نفاد تذاكر مباراة الترجي والأهلي.. ومناوشات بين الجماهير والأمن (فيديو)

ويلتقي الأهلي منافسه الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخ لقاءات الفريقين.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي بعد التعادل بنتيجة 1-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بينما فاز الأهلي في لقاء الإياب بإستاد رادس بنتيجة 2-1.

ورد الترجي الدين للأهلي في نهائي دوري الأبطال عام 2018 بعد الخسارة بإستاد برج العرب بنتيجة 1-3 ثم الفوز بإستاد رادس بنتيجة 3-0.