السلطات التونسية تتخذ قرارا حاسما بشأن مباراة الترجي والأهلي
قررت السلطات الأمنية التونسية السماح لكل جماهير النادي الأهلي التي تعتزم حضور مباراة فريقها أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل بملعب رادس، بالدخول مجانا وتشجيع فريقها بشرط الاستظهار بجواز السفر قبل الدخول إلى الملعب.
وعقدت وزارة الداخلية في تونس الثلاثاء الاجتماع الأمني الخاص بمباراة ذهاب النهائي التي يستضيف فيها الترجي، بطل إفريقيا 4 مرات، الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في التتويجات بـ11 لقبا، حيث تقرر أن يتم السماح بدخول 27 ألف مشجع من جماهير الترجي لمساندة ناديهم في مباراة السبت.
وذكرت مصادر قريبة من الترجي التونسي أن طرح تذاكر النهائي للبيع سيكون بداية من يوم الخميس 16 ماي الجاري حيث سيتم عرض نحو 10 آلاف تذكرة فقط باعتبار أن عدد المشتركين في النادي يناهز حوالي 17 ألفا.
وتقام مباراة الذهاب لدوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس، جنوب العاصمة تونس، يوم السبت 18 ماي 2024 في الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، في حين سيحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة الإياب في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.