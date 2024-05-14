السلطات التونسية تتخذ قرارا حاسما بشأن مباراة الترجي والأهلي

قررت السلطات الأمنية التونسية السماح لكل جماهير النادي الأهلي التي تعتزم حضور مباراة فريقها أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل بملعب رادس، بالدخول مجانا وتشجيع فريقها بشرط الاستظهار بجواز السفر قبل الدخول إلى الملعب.

وعقدت وزارة الداخلية في تونس الثلاثاء الاجتماع الأمني الخاص بمباراة ذهاب النهائي التي يستضيف فيها الترجي، بطل إفريقيا 4 مرات، الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في التتويجات بـ11 لقبا، حيث تقرر أن يتم السماح بدخول 27 ألف مشجع من جماهير الترجي لمساندة ناديهم في مباراة السبت.