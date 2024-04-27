الترجي التونسي يلتحق بالأهلي في نهائي كلاسيكي بدوري أبطال إفريقيا

التحق الترجي التونسي بالأهلي المصري في نهائي كلاسيكي لدوري أبطال إفريقيا 2023 ـ 2024 وذلك عقب فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي (1 ـ 0) في مباراة الإياب للدور نصف النهائي للمسابقة ليصعد بنتيجة (2 ـ 0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانتظر الترجي، الذي سبق له الفوز في نسخة دوري الأبطال 2017، على صن داونز في عقر داره، حتى الدقيقة 57 ليفاجئ منافسه بهدف أول بعد هجمة مرتدة قادها المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز وانتهت بتسديدة قوية من المدافع الأيمن رائد بوشنيبة، الذي دخل بديلا في بداية الشوط الثاني، استقرت في الزاوية اليمنى السفلية للحارس ويليامز.