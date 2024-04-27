الترجي التونسي يلتحق بالأهلي في نهائي كلاسيكي بدوري أبطال إفريقيا
التحق الترجي التونسي بالأهلي المصري في نهائي كلاسيكي لدوري أبطال إفريقيا 2023 ـ 2024 وذلك عقب فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي (1 ـ 0) في مباراة الإياب للدور نصف النهائي للمسابقة ليصعد بنتيجة (2 ـ 0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وانتظر الترجي، الذي سبق له الفوز في نسخة دوري الأبطال 2017، على صن داونز في عقر داره، حتى الدقيقة 57 ليفاجئ منافسه بهدف أول بعد هجمة مرتدة قادها المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز وانتهت بتسديدة قوية من المدافع الأيمن رائد بوشنيبة، الذي دخل بديلا في بداية الشوط الثاني، استقرت في الزاوية اليمنى السفلية للحارس ويليامز.
وكانت المباراة توقفت في الدقيقة 20 من الفترة الأولى بقرار من حكم الساحة، السنغالي عيسى سي، بسبب الأمطار الغزيرة والصواعق التي شهدها ملعب المباراة، وتعطل الأضواء الكاشفة بسبب وسوء الأحوال الجوية،وبعد هدوء العاصفة عاد لاعبو الفريقين لاستئناف المباراة.
ورغم أنه لم يكن الطرف الأفضل أداء في الشوط الأول، إلا أن الترجي بطل إفريقيا 4 مرات، استطاع أن يصمد دفاعا بفضل حارسه الشاب أمان الله مميش الذي تصدى لأخطر الهجمات الجنوب إفريقية.
وتصدى دفاع الترجي لكل الهجمات التي كان يقودها لاعبا صن داونز، المهاجم البرازيلي لوكاس كوستا ولاعب الوسط الهجومي الناميبي بيتر شالويلي والتي لم تنجح أي منها في مخادعة الحارس مميش.
ونجح مدرب الترجي ميغيل كاردوزو في التعامل مع أطوار المباراة بعد أخذ الأسبقية، ليخرج الفريق الأحمر والأصفر بفوز ثمين قاطعا الطريق نحو النهائي التاسع في تاريخه.
ويواجه الترجي التونسي الأهلي المصري، في الدور النهائي حيث يقام الذهاب في 18 مايو في ملعب رادس على أن تدور مباراة الإياب في 25 من الشهر ذاته في القاهرة.