صحفي إسباني يكشف مفاجأة حول محاولة بيكيه العودة إلى شاكيرا

ذكرت تقارير صحفية، أن المدافع الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق، ندم على انفصاله عن صديقته السابقة المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وحاول العودة إليها بعد شهر فقط من إعلانهما الانفصال.

وأكد الصحفي الإسباني جوردي مارتن الذي تحدث لصحيفة "ماركا" أن مصادر قريبة من المغنية الكولومبية شاكيرا أخبرته أن بيكيه ندم على الانفصال وحاول العودة.