هل ارتبط بيكيه بعلاقة جديدة بدلًا من كلارا شيا؟

ووصفت شاكيرا، في أغنيتها، بيكيه مثل الشخص الذي تخلى عن سيارة فيراري من أجل سيارة توينغو شعبية رخيصة الثمن، أو مَن ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى كاسيو رخيصة الثمن، وذلك في إشارة إلى كلارا شيا.

ورد المدافع الدولي الإسباني السابق بالتعاقد مع شركة الساعات كاسيو لرعاية دوري الملوك الذي أطلقه أخيرًا كما قام بقيادة سيارة توينغو الرخيصة، ردًّا على شاكيرا.

وحصدت الأغنية أكثر من 122 مليون مشاهدة؛ ما يجعلها من الأغاني الأكثر مشاهدة في الدول الناطقة بالإسبانية.

لكن كيف ستعلق شاكيرا على خيانة بيكيه لصديقته الشابة كلارا شيا البالغة من العمر 23 عامًا، وذلك بعد شهور من ارتباطه بها وانفصاله عن المدربة الكولومبية؟.