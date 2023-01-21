هل ارتبط بيكيه بعلاقة جديدة بدلًا من كلارا شيا؟
أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق دخل في علاقة عاطفية جديدة بعيدًا عن صديقته الشابة كلارا شيا مارتي مع محامية شابة.
وبعد النجاح الكبير لأغنية صديقته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا، يبدو أن العلاقة بين مدافع برشلونة السابق وكلارا شيا مارتي تمر بلحظة صعبة إلى حد ما.
وكشف المصور الصحفي الإسباني جوردي مارتن مفاجأة مثيرة بالإعلان عن دخول بيكيه علاقة جديدة بعيدًا عن صديقته الجديدة كلارا.
ونشر المصور عبر حسابه على "إنستغرام" ملفًا شخصيًا لفتاة مع الدولي الإسباني السابق، وعلق قائلًا: "هل تعرف جيرارد؟ لذلك لا تتفاجأ إذا هاجمته شاكيرا مرة أخرى".
وأضاف المصور أن الفتاة المقصودة جوليا بويغالي، وهي محامية شابة من برشلونة حاصلة على درجة الماجستير في القانون الجنائي الاقتصادي.
وكشفت شائعات عن انفصاله بالفعل عن كلارا ودخل في علاقة جديدة مع الشابة جوليا.
وغضبت المطربة الكولومبية شاكيرا بشدة من كلارا شيا صديقة بيكيه التي كانت سببًا في انفصال المطربة العالمية عن مدافع برشلونة بعد ارتباط دام 12 عامًا وأسفر عن طفلين ميلان وساشا.
ولا تزال الأغنية التي أصدرتها الفنانة شاكيرا مؤخرًا، وهاجمت من خلالها صديقها السابق بيكيه تحصد المزيد من المشاهدات والأموال أيضًا.
ووصفت شاكيرا، في أغنيتها، بيكيه مثل الشخص الذي تخلى عن سيارة فيراري من أجل سيارة توينغو شعبية رخيصة الثمن، أو مَن ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى كاسيو رخيصة الثمن، وذلك في إشارة إلى كلارا شيا.
ورد المدافع الدولي الإسباني السابق بالتعاقد مع شركة الساعات كاسيو لرعاية دوري الملوك الذي أطلقه أخيرًا كما قام بقيادة سيارة توينغو الرخيصة، ردًّا على شاكيرا.
وحصدت الأغنية أكثر من 122 مليون مشاهدة؛ ما يجعلها من الأغاني الأكثر مشاهدة في الدول الناطقة بالإسبانية.
لكن كيف ستعلق شاكيرا على خيانة بيكيه لصديقته الشابة كلارا شيا البالغة من العمر 23 عامًا، وذلك بعد شهور من ارتباطه بها وانفصاله عن المدربة الكولومبية؟.