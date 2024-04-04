باير ليفركوزن يهزم دوسلدورف ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

وحسم ليفركوزن المواجهة من الشوط الأول عبر التقدم بثلاثة أهداف سجلها جيريمي فريمبونج وأمين عدلي وفلوريان فيرتز، إذ واجه دوسلدورف صعوبة في التعامل مع إيقاع لعب المنافس.

وأضاف الألماني الدولي فيرتز الهدف الرابع لليفركوزن من ركلة جزاء في الدقيقة 60 ليقترب الفريق الذي يدربه تشابي ألونسو من الفوز بلقب كبير لأول مرة خلال 31 عاما.

وسيلتقي ليفركوزن في النهائي المقرر في 25 مايو أيار المقبل، مع كايزرسلاوترن الذي أطاح بفريق الدرجة الثالثة ساربروكن بالفوز عليه 2-صفر أمس الثلاثاء.