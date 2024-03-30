مفاجأة.. ريال مدريد وراء استمرار ألونسو في ليفركوزن
كشفت صحيفة "أس" عن مفاجأة في سبب بقاء الإسباني تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن الموسم المقبل.
وارتبط ألونسو، البالغ من العمر 42 عاما، بتولي تدريب ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ، لكن المدرب الإسباني أعلن البقاء مع باير ليفركوزن الموسم المقبل، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2026.
ووفقا لصحيفة "أس"، فإن ألونسو يرغب في تدريب ريال مدريد، لذلك قرر البقاء مع النادي الألماني.
ووفقا للصحيفة، فإن الطريقة التي بنى بها ألونسو مسيرته كلاعب، والتي تم تصميمها تقريبًا مثل "المهندس المعماري"، هي ما سيستخدمه في "حياته" الثانية مدربًا.
ويرغب ألونسو في تدريب ريال مدريد، الذي لعب له خمس سنوات، وربما يكون ذلك ممكنا صيف 2026، حيث ينتهي عقد المدرب الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وارتبط ألونسو بتولي تدريب بايرن ميونخ أو ليفربول لخلافة توماس توخيل في الأول، ويورغن كلوب في الثاني.
لكن تشابي ألونسو لا يريد إغلاق الباب أمام ريال مدريد، وبالتالي فإنه إذا قبل عقدًا من بايرن ميونخ أو ليفربول في الصيف، فإنه قد لا يستطيع المغادرة لريال مدريد بعد عامين.
وقالت "أس" إن إعلان ألونسو البقاء مع باير ليفركوزن يهدف للتخلص من الشائعات حول مستقبله، بعد المستوى المميز للفريق تحت قيادته.
وأشارت الصحيفة إلى أن ألونسو لا يشعر أن الاستمرار في باير ليفركوزن مضيعة للوقت.
ويضع تشابي في ذهنه أنه عاجلا أم آجلا سيكون مدربا لريال مدريد، وأنه بمجرد انتهاء المرحلة الحالية الناجحة للمخضرم كارلو أنشيلوتي سيكون مناسبا لبدء العمل.
ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة من 26 جولة، ويتقدم بـ10 نقاط عن بايرن ميونخ.
ويمكن لباير ليفركوزن التتويج بالثلاثية الموسم الحالي، حيث تأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا وسيلاقي فورتونا دوسلدورف، وتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي وسيلاقي ويستهام.
وفي 26 مباراة في الدوري الألماني، فاز باير ليفركوزن 22 مرة وتعادل أربع مرات ولم يخسر، وفي كأس ألمانيا فاز الفريق في مبارياته الأربع.
أما في الدوري الأوروبي، ففاز باير ليفركوزن سبع مرات وتعادل مرة في ثماني مباريات.
وتولى ألونسو تدريب باير ليفركوزن في أكتوبر 2022، وقاد الفريق 75 مباراة، حقق الفوز في 50 منها، وتعادل 15 مرة، وخسر 10 مرات، بحسب موقع "transfermarkt".