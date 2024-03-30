مفاجأة.. ريال مدريد وراء استمرار ألونسو في ليفركوزن

كشفت صحيفة "أس" عن مفاجأة في سبب بقاء الإسباني تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن الموسم المقبل.

وارتبط ألونسو، البالغ من العمر 42 عاما، بتولي تدريب ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ، لكن المدرب الإسباني أعلن البقاء مع باير ليفركوزن الموسم المقبل، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2026.

ووفقا لصحيفة "أس"، فإن ألونسو يرغب في تدريب ريال مدريد، لذلك قرر البقاء مع النادي الألماني.

ووفقا للصحيفة، فإن الطريقة التي بنى بها ألونسو مسيرته كلاعب، والتي تم تصميمها تقريبًا مثل "المهندس المعماري"، هي ما سيستخدمه في "حياته" الثانية مدربًا.

ويرغب ألونسو في تدريب ريال مدريد، الذي لعب له خمس سنوات، وربما يكون ذلك ممكنا صيف 2026، حيث ينتهي عقد المدرب الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.