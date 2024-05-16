موسم فورمولا 1 الأوروبي يبدأ بضجة وذكريات قديمة
يأمل مشجعو مكلارين أن يتمكن لاندو نوريس، الفائز بجائزة ميامي الكبرى، وزميله أوسكار بياستري من مقارعة رد بول وسائقه ماكس فرستابن وكذلك فيراري عندما تعود بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى أوروبا عبر جائزة إيميليا رومانيا.
وأحدث فوز نوريس الذي طال انتظاره ضجة وقد يكون مؤشرا على أن فرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، ربما يواجه منافسة أقوى في السباقات المقبلة.
ورغم أن إيمولا هي أرض فيراري، فإن مكلارين حقق نتائج جيدة هناك في الماضي.
وحقق الأسطورة البرازيلي ايرتون سينا، الذي فاز بثلاثة ألقاب مع مكلارين وتوفي في إيمولا قبل 30 عاما عندما كان يتسابق لصالح وليامز، مركز أول المنطلقين ثماني مرات على الحلبة وهو رقم قياسي وفاز بالسباق ثلاث مرات.
وقال نوريس عن إحدى أفضل الحلبات بالنسبة له: "أتوجه إلى إيمولا بصفتي فائزا بسباق، وهو شعور جيد.
"عدنا الآن تركيزنا منصب بالكامل على السباق المقبل والتحسينات التي يمكن القيام بها. لقد مضى عامان منذ أن تسابقنا في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، لكننا مستعدون للعودة".
ويتسابق بياستري على الحلبة الواقعة بالقرب من بولونيا لأول مرة، لكنه يخوض السباق بتحديثات حظي بها نوريس في ميامي.
وفاز فرستابن بآخر سباقين في إيمولا. وألغيت نسخة 2023 بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة.
ويأمل في تحقيق نتيجة جيدة في جائزة كبرى بالنظام التقليدي بعد خوض سباقي سرعة في الصين وميامي.
وحقق السائق الهولندي أربعة انتصارات في ستة سباقات هذا الموسم ويمكنه معادلة الرقم القياسي للفرنسي ألان بروست الذي انطلق من المركز الأول في أول سبعة سباقات بالموسم.
وقال: "حققنا نتائج رائعة كفريق هنا ودائما ما يكون التسابق في حلبة تقليدية كتلك أمرا مثيرا للاهتمام.
"العودة للتسابق في أوروبا مجددا أمر جيد، لذا نتطلع لرؤية ما تحمله الجائزة الكبرى".
ويجري فيراري، الذي فاز في أستراليا بفضل كارلوس ساينز، أول تحديث للسيارة ويبدو مفعما بالثقة.
وقال فريد فاسور رئيس الفريق: "كالمعتاد، نتوقع منافسة محتدمة للغاية مع منافسينا، وهو ما يعني أن ضبط إعدادات بصورة جيدة قد يكون بنفس أهمية الفوائد التي قد تعود من التحديثات".
ويستعد مرسيدس لخوض الجائزة الكبرى رقم 300 في بطولة العالم وسيجري هو الآخر بعض التحديثات.
وأشار توتو فولف رئيس مرسيدس: "لم تكن أول ستة سباقات سهلة، لكننا عززنا فهمنا للأمور التي تحتاج تطوير ورسمنا طريقا واضحا لمعالجة ذلك.
"ستمر بضعة سباقات قبل أن يؤتي ذلك بثماره، لكن الجميع يجتهد في العمل لتحقيق النتائج في أقرب وقت ممكن. في نفس الوقت، سنسعى للاستفادة القصوى من التحديثات الموجودة".
وسيحي السباق ذكرى سينا والنمساوي رولاند راتزنبرغر، الذي توفي هو الآخر في الجائزة الكبرى في 1994، إذ سيقود الألماني المعتزل سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات سيارة السائق البرازيلي مكلارين 1993.