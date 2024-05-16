موسم فورمولا 1 الأوروبي يبدأ بضجة وذكريات قديمة

يأمل مشجعو مكلارين أن يتمكن لاندو نوريس، الفائز بجائزة ميامي الكبرى، وزميله أوسكار بياستري من مقارعة رد بول وسائقه ماكس فرستابن وكذلك فيراري عندما تعود بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى أوروبا عبر جائزة إيميليا رومانيا.

وأحدث فوز نوريس الذي طال انتظاره ضجة وقد يكون مؤشرا على أن فرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، ربما يواجه منافسة أقوى في السباقات المقبلة.

ورغم أن إيمولا هي أرض فيراري، فإن مكلارين حقق نتائج جيدة هناك في الماضي.

وحقق الأسطورة البرازيلي ايرتون سينا، الذي فاز بثلاثة ألقاب مع مكلارين وتوفي في إيمولا قبل 30 عاما عندما كان يتسابق لصالح وليامز، مركز أول المنطلقين ثماني مرات على الحلبة وهو رقم قياسي وفاز بالسباق ثلاث مرات.

وقال نوريس عن إحدى أفضل الحلبات بالنسبة له: "أتوجه إلى إيمولا بصفتي فائزا بسباق، وهو شعور جيد.

"عدنا الآن تركيزنا منصب بالكامل على السباق المقبل والتحسينات التي يمكن القيام بها. لقد مضى عامان منذ أن تسابقنا في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، لكننا مستعدون للعودة".