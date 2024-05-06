لاندو نوريس يحقق انتصاره الأول في بطولة فورمولا 1

حالف لاندو نوريس سائق مكلارين بعض الحظ ليفوز بجائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الأحد، ليحقق انتصاره الأول في البطولة متفوقا على ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات.

وكان السائق البريطاني قد حقق الرقم القياسي في عدد مرات الصعود على منصة التتويج دون أي انتصار برصيد 15 مرة بينها ثمانية سباقات أنهاها في المركز الثاني من أصل 110 سباقات شارك فيها.

وبدا فرستابن في طريقه لفوز خامس في ستة سباقات هذا الموسم حتى وقع حادث سمح لمكلارين باستغلال فترة الاستعانة بسيارة الأمان ليدخل نوريس حارة الصيانة ويخرج في الصدارة.

وطارد الهولندي فرستابن، الذي كان يسعى للفوز بالسباق للمرة الثالثة، نوريس فور استئناف السباق لكنه لم يتمكن من اللحاق به.

وجاء في المركز الثالث شارل لوكلير سائق فيراري، متفوقا على زميله في الفريق كارلوس ساينز.