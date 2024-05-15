عرض ساعات فاخرة لأسطورة فورمولا 1 للبيع في مزاد علني

عُرضت ساعات مملوكة لمايكل شوماخر أسطورة‭‭‭ ‬‬‬سباقات فورمولا 1 للسيارات للبيع بحوالي أربعة ملايين فرنك سويسري (4.41 مليون دولار) في دار كريستيز للمزادات في جنيف اليوم الثلاثاء وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتم عرض ثماني ساعات بما في ذلك ساعات "رولكس" و"إف.بي جورن" و"أوديمار بيجيه"، للبيع من قبل عائلة شوماخر الذي لم يظهر علنا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس بعد سقوطه أثناء رحلة تزلج عام 2013.

وبيعت ساعة "إف.بي جورن" المصنوعة خصيصا لشوماخر وتتضمن رسالة محفورة على الساعة وقدمت لأسطورة فورمولا1 كهدية عيد الميلاد من قبل جان تود مدير فريق فيراري مقابل 1.5 مليون فرنك سويسري والتي يصل سعرها وفقا للتقديرات إلى اثنين مليون فرنك.