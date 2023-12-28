بعد 10 سنوات على تعرضه للحادث.. كشف تفاصيل جديدة عن الرعاية المذهلة لمايكل شوماخر
كشفت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل جديدة عن رعاية الألماني مايكل شوماخر على مدار الساعة بعد مرور 10 سنوات على حادث التزلج المروع الذي تعرض له.
ويصادف يوم 29 ديسمبر مرور عقد من الزمن على تعرض بطل العالم سبع مرات للفورمولا 1 لإصابات خطيرة في الرأس أثناء التزلج في منتجع ميريبيل في جبال الألب الفرنسية.
وأثناء عبوره منطقة غير آمنة سقط شوماخر واصطدم رأسه بصخرة وأصيب بجروح خطيرة في الرأس على الرغم من ارتدائه الخوذة.
وقد لا يتعافى شوماخر تمامًا أبدًا من الإصابة، كما اعترف شقيقه رالف مؤخرًا.
وتم إدخال شوماخر البالغ من العمر 54 عامًا في غيبوبة صناعية وخضع لعدة عمليات جراحية، ولم يظهر للجمهور منذ ذلك الحادث.
وتحافظ عائلة شوماخر على خصوصية صارمة بشأن حالته، على الرغم من رعايته من فريق من الطاقم الطبي وزوجته كورينا في منزلهم في بحيرة جنيف.
وبحسب "ديلي ميل" فإنه كجزء من رعايته وإعادة تأهيله، تم قيادة شوماخر في سيارة مرسيدس AMG.
وكان الغرض من ذلك هو تحفيز الدماغ بأصوات مألوفة، بعد أن أمضى شوماخر أكثر من عقدين من الزمن في سباقات السيارات سواء في الفورمولا 1 أو في الفئات الأخرى قبل ظهوره الأول عام 1991 في سباق الجائزة الكبرى البلجيكي.
وكشفت الصحيفة أيضًا أن ما يصل إلى 15 طبيبًا ومدلكًا ومساعدًا هم جزء من فريق الرعاية الخاص به من أجل تقديم أفضل رعاية له على مدار 24 ساعة يوميًّا.
وأضافت أنه لدى كورينا، زوجة شوماخر، قواعد صارمة بشأن من يمكنه زيارة أسطورة الفورمولا 1 في دار الرعاية الخاصة بهم.
وتشمل هذه القائمة الأصدقاء المقربين جان تود، مدير فريق شوماخر السابق في فيراري، ولوكا بادوير سائق الاختبار السابق لسكوديريا.
وذكرت "ديلي ميل" أنه سيتم منح المشجعين لمحة نادرة عن حياة أسطورة الفورمولا 1 في فيلم وثائقي من خمسة أجزاء من محطة البث الألمانية "ARD"، والذي يبدأ اليوم الخميس.
وتم عمل فيلم وثائقي على "Netflix" في 2021.
وتم الكشف أن شوماخر استمر في الخضوع لإعادة التأهيل بسبب الإصابات التي غيرت حياته.
وفي الوقت نفسه، اعترف شقيقه رالف، الفائز السابق بسباق الفورمولا 1، هذا الأسبوع بأن "الأمور لم تعد كما كانت من قبل".
وقال رالف: أفتقد مايكل الأيام الخوالي، الحياة غير عادلة من وقت لآخر، لقد كان مايكل محظوظًا جدًا طوال حياته، ولكن بعد ذلك وقع هذا الحادث المأساوي".
وأضاف رجل الأعمال والناقد البالغ من العمر 48 عامًا: "لحسن الحظ، توفر العلوم الطبية المتقدمة العديد من الفرص، ومع ذلك، لا شيء يشبه ما كان عليه من قبل".
وتزوج شوماخر من كورينا في 1995 ولديهما طفلان.
وفاز شوماخر بلقبين متتاليين في 1994 و1995 مع بينيتون قبل أن يفوز بخمسة ألقاب متتالية مع فيراري من 2000 إلى 2004.
وعاد شوماخر إلى الرياضة بعد اعتزال قصير في 2010، وقضى ثلاثة مواسم مع مرسيدس قبل اعتزاله في عام 2012، قبل تعرضه لحادث التزلج المروع.