بعد 10 سنوات على تعرضه للحادث.. كشف تفاصيل جديدة عن الرعاية المذهلة لمايكل شوماخر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل جديدة عن رعاية الألماني مايكل شوماخر على مدار الساعة بعد مرور 10 سنوات على حادث التزلج المروع الذي تعرض له.

ويصادف يوم 29 ديسمبر مرور عقد من الزمن على تعرض بطل العالم سبع مرات للفورمولا 1 لإصابات خطيرة في الرأس أثناء التزلج في منتجع ميريبيل في جبال الألب الفرنسية.

وأثناء عبوره منطقة غير آمنة سقط شوماخر واصطدم رأسه بصخرة وأصيب بجروح خطيرة في الرأس على الرغم من ارتدائه الخوذة.