رسميًّا.. أستراليا لن تنافس السعودية على استضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم للرجال عام 2034.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) دعا الاتحادات المحلية في آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض لاستضافة البطولة مع تحديد موعد نهائي اليوم الموافق الـ31 من أكتوبر.