إندونيسيا ترغب في استضافة كأس العالم 2034 بالمشاركة مع أستراليا وماليزيا وسنغافورة

قال رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن بلاده تجري مناقشات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة كأس العالم 2034 مع ماليزيا وسنغافورة أيضًا.

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأسبوع الماضي الاتحادات الأعضاء من آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروض للحصول على حقوق نسخة 2034.

ونقلت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، عن رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير قوله "نناقش (عرضًا) مع أستراليا".

وأضاف: "عندما زرت ماليزيا وسنغافورة أعرب البلدان عن رغبتهما في الانضمام إلى إندونيسيا وأستراليا".