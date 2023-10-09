الاتحاد السعودي يعلن إرسال خطاب الترشح الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلنت السعودية، الأربعاء الماضي، نيتها الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل الخطاب تأكيدًا رسميًّا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها "فيفا".

وقال اتحاد الكرة السعودي في بيانه، إلى أنه "يسعى لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير".