الاتحاد السعودي يعلن إرسال خطاب الترشح الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأعلنت السعودية، الأربعاء الماضي، نيتها الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل الخطاب تأكيدًا رسميًّا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها "فيفا".
وقال اتحاد الكرة السعودي في بيانه، إلى أنه "يسعى لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير".
وقال ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".
وأضاف: "المملكة تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم".
وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نيّة الترشح وبعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحادًا من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.
ووفقًا للبيان فإنه سيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل بشأن ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.