نجوم الدوري السعودي يرحبون بإعلان نية المملكة استضافة كأس العالم 2034

وعبر نفس المنصة قال الجزائري رياض محرز، الذي انضم للأهلي قادما من مانشستر سيتي: "ها نحن ذا... من الواضح أنه المكان المناسب، حاليا ومستقبلا".

وأضاف: "من الرائع أن نرى السعودية تسعى لاستضافة الحدث الكبير. أرى وأسمع الجماهير. أستشعر شغفهم وحبهم للعبة. آمل أن يتسنى للعالم أن يرى ذلك أيضا".