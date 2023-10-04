السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

وكان غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن تنظيم كأس العالم 2034 في قارة آسيا أو منطقة الأوقيانوس، وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.

وقال الاتحاد السعودي إنه ينوي تنظيم كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.