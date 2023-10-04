السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، بعد قرار الفيفا منح حق الاستضافة لقارة آسيا وأوقيانوسيا
وكان غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن تنظيم كأس العالم 2034 في قارة آسيا أو منطقة الأوقيانوس، وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.
وقال الاتحاد السعودي إنه ينوي تنظيم كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قوله: إن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.
وأضافت، نقلا عن ولي العهد السعودي: "نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.
وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.
وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول.