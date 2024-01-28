معارًا.. الأهلي المصري يضم حارس مرمى جديدا
نجح النادي الأهلي المصري، في التوصل إلى اتفاق نهائي مع محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي للانضمام لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية؛ لتعويض غياب محمد الشناوي.
محمد الشناوي تعرض لخلع في الكتف قبل نهاية مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية، وتم استبداله في اللحظات الأخيرة بزميله محمد أبو جبل.
وسيغيب الشناوي لفترة تمتد إلى 3 أشهر؛ ما استدعى الأهلي لاستقدام حارس بديل فورًا.
وقالت مصادر لـ"إرم نيوز"، إن مسؤولي الأهلي، أبرموا اتفاقًا مع البنك الأهلي، للحصول على خدمات أبو جبل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
وأكدت تلك المصادر أن اللاعب وافق بالفعل ووقع على العقود، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.
يذكر أن "إرم نيوز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، طلب من محمد عبدالمنعم مدافع الفريق التواصل مع محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي المتواجد في معسكر منتخب مصر؛ لإقناع الأخير بالانضمام لصفوف الفريق الأحمر.
وقالت مصادر، لـ"إرم نيوز"، إن محمد عبدالمنعم نجح في توصيل أمير توفيق بمحمد أبو جبل، وبالفعل عرض مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على الحارس التعاقد معه.
ووفقًا لتلك المصادر، فإن محمد أبو جبل وافق على العرض فورا وطلب من أمير توفيق إنهاء جميع الإجراءات مع مسؤولي البنك الأهلي.
واتفق الثنائي على أن يرسل أمير توفيق عقدا عن طريق الإيميل، كي يقوم أبو جبل بالتوقيع عليه فورًا وإرساله مرة أخرى لمصر لإنهاء الإجراءات قبيل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.