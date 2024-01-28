معارًا.. الأهلي المصري يضم حارس مرمى جديدا

يذكر أن "إرم نيوز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، طلب من محمد عبدالمنعم مدافع الفريق التواصل مع محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي المتواجد في معسكر منتخب مصر؛ لإقناع الأخير بالانضمام لصفوف الفريق الأحمر.

وقالت مصادر، لـ"إرم نيوز"، إن محمد عبدالمنعم نجح في توصيل أمير توفيق بمحمد أبو جبل، وبالفعل عرض مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على الحارس التعاقد معه.

ووفقًا لتلك المصادر، فإن محمد أبو جبل وافق على العرض فورا وطلب من أمير توفيق إنهاء جميع الإجراءات مع مسؤولي البنك الأهلي.

واتفق الثنائي على أن يرسل أمير توفيق عقدا عن طريق الإيميل، كي يقوم أبو جبل بالتوقيع عليه فورًا وإرساله مرة أخرى لمصر لإنهاء الإجراءات قبيل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.