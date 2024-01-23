منتخب مصر يتلقى صدمة بشأن محمد الشناوي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي للمنتخب الوطني عن باقي مباريات الفريق في كأس الأمم الأفريقية الحالية للإصابة.

وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع خلال التعادل 2/2 مع الرأس الأخضر في ختام مباريات دور المجموعات أمس الإثنين، ليتم استبداله بالحارس محمد أبو جبل.

وقال الاتحاد المصري في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بخلع في الكتف يغيب بسببه عن مباريات المنتخب الوطني المتبقية في كأس الأمم الأفريقية".