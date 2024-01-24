مفاجأة.. مدافع منتخب مصر يتوسط لانتقال أبو جبل إلى الأهلي
تواصل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق للتواصل مع محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي المتواجد في معسكر منتخب مصر؛ لإقناع الأخير بالانضمام لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية.
ويسعى الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، لخلع في الكتف قبل نهاية مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية، وتم استبداله في اللحظات الأخيرة بزميله محمد أبو جبل.
وقالت مصادر، لـ"إرم نيوز"، إن محمد عبد المنعم نجح في توصيل أمير توفيق بمحمد أبو جبل، وبالفعل عرض مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على الحارس التعاقد معه.
ووفقًا لتلك المصادر، فإن محمد أبو جبل وافق على العرض فورا وطلب من أمير توفيق إنهاء جميع الإجراءات مع مسؤولي البنك الأهلي.
واتفق الثنائي أن يرسل أمير توفيق عقدا عن طريق الإيميل، كي يقوم أبو جبل بالتوقيع عليه فورًا وإرساله مرة أخرى لمصر لإنهاء الإجراءات قبيل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.
وكشفت المصادر أن أمير توفيق اتفق مع أبو جبل على توقيع عقد مع النادي الأهلي يمتد لـ3 سنوات ونصف السنة، ويحصل في الموسم الأول على 14 مليون جنيه، و15 مليونا في الموسم الثاني، و16 مليون جنيه في الموسم الثالث.
كما سيحصل أبو جبل أيضا على 7 ملايين جنيه مقابل الـ6 أشهر المتبقية من الموسم.
وكان أبو جبل حارسًا لمرمى نادي الزمالك، لكنه رحل عن الفريق بسبب رغبته في الاحتراف بنادي النصر السعودي، قبل أن يتراجع الأخير عن قرار التعاقد معه.
ومن المرجح أن يغيب الشناوي عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين؛ بعد تأكد إصابته بخلع في الكتف.
واستقر اتحاد الكرة المصري على سفر محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر الأول والنادي الأهلي، إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية عند أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.