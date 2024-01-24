مفاجأة.. مدافع منتخب مصر يتوسط لانتقال أبو جبل إلى الأهلي

ويسعى الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، لخلع في الكتف قبل نهاية مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية، وتم استبداله في اللحظات الأخيرة بزميله محمد أبو جبل.

وقالت مصادر، لـ"إرم نيوز"، إن محمد عبد المنعم نجح في توصيل أمير توفيق بمحمد أبو جبل، وبالفعل عرض مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على الحارس التعاقد معه.

ووفقًا لتلك المصادر، فإن محمد أبو جبل وافق على العرض فورا وطلب من أمير توفيق إنهاء جميع الإجراءات مع مسؤولي البنك الأهلي.