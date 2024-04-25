كولر يحسم موقف إمام عاشور من مباراة مازيمبي
حسم السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي المصري، موقف لاعبه إمام عاشور، من المشاركة في مباراة مازيمبي، غدًا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستضيف الأهلي مازيمبي، الجمعة، على استاد القاهرة، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل سلبيًا دون أهداف.
وقال كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة مازيمبي:"من الوارد الدفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل إمام عاشور أو محمد الشناوي أمام مازيمبي.. سنرى حالتهم البدنية".
وأضاف: "سأشاهد تدريبات اليوم، وسنتشاور في هذا الشأن، وأفضل دائمًا منح اللاعبين العائدين من الإصابة وقتًا أطول للتعافي برفقة الجهاز المعاون، لكن ربما أكسر هذه القاعدة غدًا".
وتعافى سداسي الأهلي: ياسر إبراهيم، ومروان عطية، ومحمد الشناوي، وإمام عاشور، وحسين الشحات، وأليو ديانغ من الإصابة.
وأشار كولر إلى أن فريقه واجه غيابات قبل مباراة الذهاب خاصة وسط الملعب، إلى جانب تعرض الفريق لإصابات جديدة خلال المباراة، وهو ما دفعه إلى إشراك محمود متولي بعد غياب طويل عن الملاعب مشيدًا بمستواه خلال لقاء الذهاب.
الجماهير سر قوتنا
من جهة أخرى أكد كولر أن التعادل السلبي في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام مازيمبي يزيد من صعوبة مباراة الإياب غدًا الجمعة.
وتعادل الأهلي دون أهداف مع مازيمبي في لقاء الذهاب مما يجعل الفريق الكونغولي يملك أفضلية التسجيل خارج الأرض إذا هز شباك الفريق المصري.
ويعوّل كولر على دعم جماهير الأهلي خلال اللقاء المرتقب أمام مازيمبي على استاد القاهرة الدولي مع السماح بحضور 50 ألف متفرج للمباراة.
وقال كولر: "يجب علينا أن نظهر قوتنا، غدًا، لتحقيق الفوز وحسم الصعود مدعومين بتشجيع جماهيرنا.. سعيد بالحضور الجماهيري وأؤمن أن الكرة للجماهير، وعندما يلعب أي فريق أمام جماهيره تكون الدوافع كبيرة للاعبين والجهاز الفني".
وأكد مدرب الأهلي جاهزية فريقه لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن حظوظ الفريقين متساوية غدًا، وأنه كان بإمكان أي من الفريقين تحقيق الفوز في مباراة الذهاب.
وشدد كولر على خطورة نتيجة مباراة الذهاب، وأوضح أن تسجيل المنافس لهدف إيابا قد يزيد من صعوبة المباراة، وهو ما يتطلب تركيزًا شديدًا من اللاعبين، واستغلال الفرص المتاحة.