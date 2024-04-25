كولر يحسم موقف إمام عاشور من مباراة مازيمبي

ويستضيف الأهلي مازيمبي، الجمعة، على استاد القاهرة، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل سلبيًا دون أهداف.

وقال كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة مازيمبي:"من الوارد الدفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل إمام عاشور أو محمد الشناوي أمام مازيمبي.. سنرى حالتهم البدنية".

وأضاف: "سأشاهد تدريبات اليوم، وسنتشاور في هذا الشأن، وأفضل دائمًا منح اللاعبين العائدين من الإصابة وقتًا أطول للتعافي برفقة الجهاز المعاون، لكن ربما أكسر هذه القاعدة غدًا".

وتعافى سداسي الأهلي: ياسر إبراهيم، ومروان عطية، ومحمد الشناوي، وإمام عاشور، وحسين الشحات، وأليو ديانغ من الإصابة.

وأشار كولر إلى أن فريقه واجه غيابات قبل مباراة الذهاب خاصة وسط الملعب، إلى جانب تعرض الفريق لإصابات جديدة خلال المباراة، وهو ما دفعه إلى إشراك محمود متولي بعد غياب طويل عن الملاعب مشيدًا بمستواه خلال لقاء الذهاب.