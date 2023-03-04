تود بويلي ينوي بيع اللاعبين الذين لا يريدون تجديد عقوهم لمدة 3 مواسم على الأقل
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مالك تشيلسي الأمريكي تود بويلي يستعد لبيع عدة لاعبين في الصيف القادم بعد صرف مبالغ كبيرة على التعاقدات في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية.
وصرف بويلي نحو 250 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية ونحو 300 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الشتوية ويرغب في جلب إيرادات في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من خلال بيع لاعبين.
ويهدف مالك تشيلسي للتخلص من اللاعبين الذين يملكون عقودا تقل عن 3 مواسم مع تشيلسي، وهو ما قد يضع عدة نجوم في سوق الانتقالات وسط ترقب وتطلع عدة أندية لمصيرهم.
ورصدت "ديلي ميل" مصير اللاعبين المهددين وهم:
لاعبون يسعى للحفاظ عليهم وتجديد عقودهم:
الفرنسي نغولو كونتي (ينتهي عقده في الصيف القادم): يستعد لاعب الوسط لتوقيع عقد جديد لمدة 3 مواسم رغم غيابه هذا الموسم بسبب الإصابة ورغم كونه يبلغ من العمر 32 عاما.
الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (ينتهي عقده صيف 2024 ): ينتظر لاعب الوسط الكرواتي البالغ من العمر 29 عاما قرارا صعبا في الصيف القادم في ظل ترقب مانشستر سيتي لمستقبله، وسيحاول تود بويلي المحافظة عليه وإقناعه بالبقاء وتجديد عقده لأكثر من موسمين.
روبن تشيك لوفتس (ينتهي عقده صيف 2024): يملك أيضا بندا يسمح بتجديد عقده تلقائيا حتى 2025، ورغم أنه لم يستعد مستواه، فإن تود بويلي يرغب في تمديد عقده لموسمين إضافيين.
الإنجليزي ماسون ماونت (ينتهي عقده صيف 2024): يعتبر أحد نجوم الفريق ويرغب تود بويلي في تمديد عقده لفترة أطول.
الإسباني سيزار أزبيليكويتا (ينتهي عقده صيف 2024): جدد عقده الصيف الماضي وهو قائد الفريق ورغم أنه يبلغ من العمر 33 عاما فإن تود بويلي يرغب في تجديد عقده.
الحارس السنغالي إدوار ميندي (ينتهي عقده صيف 2025): سيحاول تشيلسي تمديد عقده والحفاظ عليه.
الإنجليزي بنجامين تشايلويل (ينتهي عقده صيف 2025): كان غير محظوظ مع تعرضه لعدة إصابات لكن تشيلسي قد يمدد عقده لمدة طويلة.
البرازيلي تياغو سيلفا (ينتهي عقده صيف 2024): الاستثناء الوحيد لدى المالك تود بويلي، حيث لن يناقش مستقبله، ومع بلوغه 38 عاما وتقديمه مستوى جيدا سيبقى لغاية نهاية عقده.
لاعبون للبيع:
الأمريكي كريستيان بوليسيتش (ينتهي عقده صيف 2024): كانت الآمال كبيرة حول المهاجم الأمريكي بعد انتقاله لتشيلسي من بروسيا دورتموند عام 2019، لكن عدة مشاكل وإصابات تعرض لها المهاجم الأمريكي وهو ما يجعل رحيله حلا لكل الأطراف في الصيف.
الغابوني بيير أوباميانغ (ينتهي عقده صيف 2024): تعرض المهاجم الغابوني للعنة رقم 9 في تشيلسي وسيكون الأفضل بيعه في الصيف القادم.
الألماني كاي هافيرتز (ينتهي عقده صيف 2025): دفع تشيلسي 71 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه لكنه لم يقدم مستوى يوازي المبلغ الكبير وقد يكون اللاعب الذي يجلب مبلغا ماليا كبيرا عبر بيعه.
المغربي حكيم زياش (ينتهي عقده صيف 2025): كان قريبا من الرحيل معارا لباريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية ولم يستطع الفوز بمركز أساسي وسيكون بيعه مفيدا للطرفين.
الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا (ينتهي عقده صيف 2025): كان إحدى أغلى الصفقات في تشيلسي لكن مستواه متقلب حيث يقدم مستوى جيدا لفترة ويرتكب أخطاء في فترات، وسيكون بيعه مناسبا للحصول على مبلغ جيد.
الإنجليزي كونور كالاغير (ينتهي عقده صيف 2025): لم يستطع فرض نفسه في تشيلسي رغم أنه يبلغ من العمر 23 عاما، وسيحاول مالك تشيلسي بيعه بمبلغ جيد مع بند يتيح إعادة شرائه.