تود بويلي ينوي بيع اللاعبين الذين لا يريدون تجديد عقوهم لمدة 3 مواسم على الأقل

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مالك تشيلسي الأمريكي تود بويلي يستعد لبيع عدة لاعبين في الصيف القادم بعد صرف مبالغ كبيرة على التعاقدات في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية.

وصرف بويلي نحو 250 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية ونحو 300 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الشتوية ويرغب في جلب إيرادات في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من خلال بيع لاعبين.

ويهدف مالك تشيلسي للتخلص من اللاعبين الذين يملكون عقودا تقل عن 3 مواسم مع تشيلسي، وهو ما قد يضع عدة نجوم في سوق الانتقالات وسط ترقب وتطلع عدة أندية لمصيرهم.