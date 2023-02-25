من سمكة إلى دجاجة حية وبصل أخضر.. تعرف على أغرب جوائز رجل المباراة (صور)

يتلقى الفائز بجائزة رجل المباراة أو أفضل لاعب في المباراة جائزة على شكل كأس أو ما شابه، لكن مثل هذه الجائزة تتضاءل مقارنة بجوائز وهدايا غريبة يحصل عليها اللاعبون في بطولات مختلفة ومتفرقة من العالم.

وتتراوح الجوائز الغريبة من دجاجة حية إلى تاج "برغر كينغ" واشتراك الإنترنت للهاتف المحمول بين العديد من الهدايا الغريبة التي يحصل عليها اللاعبون بعد تألقهم في المباريات، وذلك حسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.