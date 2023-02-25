من سمكة إلى دجاجة حية وبصل أخضر.. تعرف على أغرب جوائز رجل المباراة (صور)
يتلقى الفائز بجائزة رجل المباراة أو أفضل لاعب في المباراة جائزة على شكل كأس أو ما شابه، لكن مثل هذه الجائزة تتضاءل مقارنة بجوائز وهدايا غريبة يحصل عليها اللاعبون في بطولات مختلفة ومتفرقة من العالم.
وتتراوح الجوائز الغريبة من دجاجة حية إلى تاج "برغر كينغ" واشتراك الإنترنت للهاتف المحمول بين العديد من الهدايا الغريبة التي يحصل عليها اللاعبون بعد تألقهم في المباريات، وذلك حسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
تاج برغر كينغ
لابد أن فرانكو أرماني حارس ريفر بليت الأسطوري شعر وكأنه ملك في اليوم التالي للفوز بجائزة رجل المباراة في الأرجنتين. ولكن عند الفحص الدقيق، فإن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "برغر كينغ" هي التي قدمت التاج. لكنه لم يكن يبدو محرجًا قليلاً في مقابلته بعد المباراة.
الكاري الهندي
The Viceroy هو مطعم هندي جيد في بلدة كارلايل، وارتباطه بنادي كارلايل يونايتد كراعٍ يعني أن اللاعبين سيحصلون على كاري إذا فاز أحدهم بجائزة رجل المباراة. ويضطر الفائز بالجائزة للوقوف مع الوجبة في صينية في غرفة الملابس.
بيتزا إكسبرس
في بارتيك ثيسل بدا كونور سامون مكتئبًا وهو يحمل جائزة رجل المباراة، لكنه تباهى بمذاق اللحم اللذيذ من "بيتزا اكسبرس".
سمكة
قد يحصل مارتن أوديغارد على ميدالية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في حالة قيادته آرسنال للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن عندما كان على سبيل الإعارة في ريال سوسيداد، حصل على سمكة عملاقة كجائزة بعدما كان أفضل لاعب في إحدى المباريات.
وكانت هذه السمكة الضخمة من سوبر ماركت محلي قام برعاية النادي. تخيل قيادة سيارتك عائدا لمنزلك ومعك هذه السمكة في سيارتك؟
الدجاجة الحية
جائزة رجل المباراة للنادي البولندي الكبير جرونيك زابرزي كانت جيدة. لقد أعطوا أفضل لاعب في المباراة دجاجة حية لأخذها إلى المنزل، ومن المفترض أن تقدم وجبة الإفطار في اليوم التالي. وبالتالي سيحصل على بيض طازج كل صباح.
البصل الأخضر
قام نادي ليويس بمنح أفضل لاعب لديه حزمة من البصل الأخضر كجائزة وذلك من مزارع النادي التي تضم أنواعا مختلفة من الفاكهة والخضراوات.
وفي عام 2022، بدا أيو أولوكوجا سعيدًا بتلقي بعض البصل الأخضر الطازج.
إنترنت للهاتف المحمول
هذه، في الواقع، جائزة رائعة لشخص يستخدم هاتفه المحمول كثيرًا.
وعندما لعب هلومفو كيكانا مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حصل على 5 غيغا بايت في صورة باقة إنترنت للهاتف المحمول من شركة تيليكوم الراعية.
كراش باندوكيت
لا يسعنا إلا أن نأمل أن يكون الجزائري سعيد بن رحمة يلعب ألعاب الفيديو، حيث حصل على لعبة فيديو بعد فوزه بجائزة رجل المباراة في إحدى مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وقد حصل بن رحمة على نسخة من لعبة "كراش باندوكيت" التي تعمل على جهاز بليستيشن 4.