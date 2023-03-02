ديلي ميل: تود بويلي مالك تشيلسي يفاضل بين زيدان وإنريكي لخلافة بوتر

وبينما تلقى بوتر دعمًا غير مشروط من مالكه تود بويلي حتى هذه اللحظة، يُعتقد أن المباراتين المقبلتين ضد ليدز وبروسيا دورتموند قد تكونان حاسمتين لمدرب برايتون السابق، الذي فاز بتسع مباريات فقط من 26 مباراة له.

ووفقا لـ"ديلي ميل" فإن الخسارة على أرضه أمام ليدز يونايتد والخروج من دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند، الثلاثاء المقبل، (دورتموند فاز ذهابا 1/0) قد يجبر بويلي على تغيير آخر بعد 5 أشهر فقط من انفصاله عن المدرب الألماني توماس توخيل.

وإنريكي بلا فريق منذ أن ترك منصبه كمدرب لإسبانيا في أعقاب الخروج من دور الـ16 بكأس العالم 2022 أمام المغرب.