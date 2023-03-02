ديلي ميل: تود بويلي مالك تشيلسي يفاضل بين زيدان وإنريكي لخلافة بوتر
قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن تود بويلي مالك تشيلسي قد يطيح بالمدرب غراهام بوتر خلال أيام قليلة؛ بسبب تعثر النتائج.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد كان لويس إنريكي وزين الدين زيدان من أبرز المرشحين لتولي تدريب تشيلسي في حالة إقالة غراهام بوتر.
ويتعرض بوتر لضغوط شديدة في ستامفورد بريدج وسط سلسلة كارثية من الأداء والتي شهدت فوز البلوز مرة واحدة فقط في 11 مباراة، رغم إنفاق ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني في التعاقدات الجديدة في يناير.
وبينما تلقى بوتر دعمًا غير مشروط من مالكه تود بويلي حتى هذه اللحظة، يُعتقد أن المباراتين المقبلتين ضد ليدز وبروسيا دورتموند قد تكونان حاسمتين لمدرب برايتون السابق، الذي فاز بتسع مباريات فقط من 26 مباراة له.
ووفقا لـ"ديلي ميل" فإن الخسارة على أرضه أمام ليدز يونايتد والخروج من دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند، الثلاثاء المقبل، (دورتموند فاز ذهابا 1/0) قد يجبر بويلي على تغيير آخر بعد 5 أشهر فقط من انفصاله عن المدرب الألماني توماس توخيل.
وإنريكي بلا فريق منذ أن ترك منصبه كمدرب لإسبانيا في أعقاب الخروج من دور الـ16 بكأس العالم 2022 أمام المغرب.
وحقق المدرب البالغ من العمر 52 عاما نجاحا كبيرا على مستوى الأندية مع برشلونة، حيث قادهم لقبين في الليغا ولقب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في كأس الملك.
أما بالنسبة لزيدان، فلا يزال ينتظر خطوته التالية بعد تنحيه عن تدريب ريال مدريد للمرة الثانية في مايو 2021.
وخلال فترتي تدريبه مع ريال مدريد حقق النجم الفرنسي الأسطوري السابق ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الليغا.
وتم ربط كل من زيدان وإنريكي بتدريب البرازيل وخلافة تيتي.
وأوضحت "ديلي ميل" أنه يُعتقد أن زيدان سيظل ضمن القائمة المختصرة لتدريب البرازيل، على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يكون كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي هو المرشح الرئيسي لتولي تدريب البرازيل.
وعلى الرغم من الحديث عن إنريكي وزيدان، لا يزال بوتر مقتنعًا بأن لديه ما يلزم لإخراج تشيلسي من دوامة النتائج السلبية.
وقال بوتر: "النتائج ليست جيدة بما يكفي لهذا النادي، لسنا سعداء بها. نريد أن نحاول التحسن".
وقال بوتر بعد الخسارة 0/2 خارج أرضه أمام توتنهام، يوم الأحد: "اعتقدت أن اللاعبين بذلوا كل شيء، ليس لدي أي مشاكل معهم".
وعندما سئل عما إذا كان هو الرجل الذي يغير شكل النادي، أجاب بوتر: "نعم، أعرف شخصية المجموعة، لقد كان اللاعبون رائعين في الأسبوع الذي لم يترجم إلى نتيجة".