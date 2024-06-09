محترف الزمالك يجهز شكوى ضد النادي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الأوغندي ترافيس موتيابا، لاعب الفريق الأبيض، يجهز شكوى ضد النادي؛ بسبب مستحقاته المتأخرة التي وصلت لـ 3 شهور حتى الآن، بالإضافة إلى مستحقات بدل السكن.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، إن موتيابا يتقاضى شهريا من الزمالك 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى بدل السكن.

وأضاف: "وكيل اللاعب لديه أيضا 5 أشهر متأخرة من نسبة انتقال اللاعب إلى الزمالك".

وتابع: "موتيابا ووكيله يجهزان شكوى حاليا ضد الزمالك للحصول على مستحقاتهما المتأخرة لدى النادي".

وأشار إلى أن اللاعب غاضب بشدة من تعامل النادي معه من الناحية الفنية في الفترة الأخيرة.