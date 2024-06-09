محترف الزمالك يجهز شكوى ضد النادي
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الأوغندي ترافيس موتيابا، لاعب الفريق الأبيض، يجهز شكوى ضد النادي؛ بسبب مستحقاته المتأخرة التي وصلت لـ 3 شهور حتى الآن، بالإضافة إلى مستحقات بدل السكن.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، إن موتيابا يتقاضى شهريا من الزمالك 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى بدل السكن.
وأضاف: "وكيل اللاعب لديه أيضا 5 أشهر متأخرة من نسبة انتقال اللاعب إلى الزمالك".
وتابع: "موتيابا ووكيله يجهزان شكوى حاليا ضد الزمالك للحصول على مستحقاتهما المتأخرة لدى النادي".
وأشار إلى أن اللاعب غاضب بشدة من تعامل النادي معه من الناحية الفنية في الفترة الأخيرة.
وموتيابا حاليا موجود مع منتخب بلاده أوغندا لخوض مباريات تصفيات كأس العالم، ضمن الأجندة الدولية التي تسمح بإقامة مباريات المنتخبات خلال هذه الفترة.
وظهر اللاعب مع الزمالك على فترات متقطعة، ولم يقدم المستوى المنتظر منه.
من ناحية أخرى، أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الفريق عليه مديونية بقيمة 18 مليون جنيه لشركة الطيران الخاصة التي كانت تنقل الفريق في بطولة الكونفدرالية.
وأوضح المصدر أن الشركة طالبت النادي بدفع المستحقات المتأخرة خلال الساعات الماضية.
وتابع: "النادي في الفترة الحالية لا يمتلك أموالا لدفعها لشركة الطيران، التي تتمسك بدورها بالحصول على حقوقها كاملة".
ونوه المصدر إلى أن إدارة النادي الأبيض لجأت إلى بعض رجال الأعمال المحبين للنادي للمساعدة على دفع المستحقات المتأخرة لدى هذه الشركة.
وأتم: "الزمالك في الفترة الحالية يعاني العديد من الأزمات المالية، سواء لاعبون وجهاز فني".
ويستعد الزمالك خلال فترة التوقف الدولية الحالية لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري، يوم الجمعة 14 يونيو الجاري.
ويحتل فريق الزمالك قبل فترة التوقف الدولي المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز 13، ونقطتين عن الجونة صاحب المركز 11.