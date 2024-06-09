تفسير تصريح نجم الزمالك الذي أثار جدلا واسعا
أثارت تصريحات مصطفى شلبي نجم الزمالك جدلًا واسعًا بعدما أكد اختياره اللعب للفريق الأبيض رغم إغراءات مالية من جانب المنافس التقليدي الأهلي.
وانضم مصطفى شلبي للزمالك في صيف 2022 قادمًا من إنبي بعد صراع مع الأهلي.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة لرئيس إنبي أيمن الشريعي وقت التفاوض لبيع مصطفى شلبي بأن الأخير قاطع التدريبات وعرض التنازل عن جزء من مستحقاته المالية من أجل الرحيل للأهلي.
وقال أيمن الشريعي رئيس إنبي عبر برنامج (+90) بقناة (النهار) إن تصريحات مصطفى شلبي تم نقلها إعلاميًا بشكل خاطئ لأنه تحدث عن قيمة راتبه السنوي المقدم من الأهلي وليس العرض المقدم لإدارة إنبي.
وأضاف:" تواصلت مع شلبي في صباح اليوم، وأكد أنه كان يتحدث عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه وليس عن قيمة العروض المالية لإدارة إنبي".
وأتم قائلًا:" عرض الزمالك كان أكبر بالمقارنة بعرض الأهلي، وقرار بيع أي لاعب يرجع للاستفادة المالية بجانب مراعاة رغبة اللاعب".
وساهم مصطفى شلبي في تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم على حساب نهضة بركان المغربي.