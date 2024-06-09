تفسير تصريح نجم الزمالك الذي أثار جدلا واسعا

أثارت تصريحات مصطفى شلبي نجم الزمالك جدلًا واسعًا بعدما أكد اختياره اللعب للفريق الأبيض رغم إغراءات مالية من جانب المنافس التقليدي الأهلي.

وانضم مصطفى شلبي للزمالك في صيف 2022 قادمًا من إنبي بعد صراع مع الأهلي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة لرئيس إنبي أيمن الشريعي وقت التفاوض لبيع مصطفى شلبي بأن الأخير قاطع التدريبات وعرض التنازل عن جزء من مستحقاته المالية من أجل الرحيل للأهلي.