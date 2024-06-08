بعد موسم صفري.. "بيبو" أول صفقات إنقاذ يد الزمالك
بدأ مسؤولو نادي الزمالك مهمة إعادة بناء فريق كرة اليد بعد الخروج بموسم صفري أصاب جماهير القلعة البيضاء بغضب شديد.
وخسر الزمالك لقب الدوري المصري لصالح منافسه التقليدي الأهلي ثم خسر لقب الكأس في المباراة النهائية أمام سبورتنغ كما خسر لقب السوبر الأفريقي أمام الأهلي وأيضًا كأس الكؤوس أمام الترجي التونسي.
وأعلن نادي الزمالك، اليوم الجمعة، تعاقده مع أول الصفقات لتدعيم صفوف فريق كرة اليد خلال الموسم الجديد.
وأكد الزمالك في بيان رسمي تعاقده مع عمر أحمد "بيبو" لاعب فريق هليوبوليس لمدة 3 مواسم قادمة.
وعقد حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك جلسة مع اللاعب انتهت بتوقيعه للفريق الأبيض بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة ناديه.
وسبق أن دعم الزمالك صفوفه من فريق هليوبوليس بعدة صفقات أبرزها يحيى الدرع الذي لعب للفريق الأبيض لسنوات قبل رحيله إلى فيزبريم المجري.
وأكد هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، في وقت سابق أن الإدارة ستتحرك لإبرام عدة صفقات جديدة لتدعيم فريق كرة اليد.
وأشار نصر في حوار تليفزيوني عبر قناة (صدى البلد) إلى أن الزمالك سيتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة فريق اليد في الموسم المقبل.