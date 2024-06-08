بعد موسم صفري.. "بيبو" أول صفقات إنقاذ يد الزمالك

بدأ مسؤولو نادي الزمالك مهمة إعادة بناء فريق كرة اليد بعد الخروج بموسم صفري أصاب جماهير القلعة البيضاء بغضب شديد.

وخسر الزمالك لقب الدوري المصري لصالح منافسه التقليدي الأهلي ثم خسر لقب الكأس في المباراة النهائية أمام سبورتنغ كما خسر لقب السوبر الأفريقي أمام الأهلي وأيضًا كأس الكؤوس أمام الترجي التونسي.

وأعلن نادي الزمالك، اليوم الجمعة، تعاقده مع أول الصفقات لتدعيم صفوف فريق كرة اليد خلال الموسم الجديد.