فورمولا 1.. فرستابن يتطلع للتعافي خلال سباق اليابان وفيراري واثق من قدرته

وكان فرستابن سائق رد بول، والمتوج بلقب بطولة العالم ثلاث مرات، قد انطلق من المركز الأول وحقق الفوز في آخر مشاركتين له على الحلبة المملوكة لشركة هوندا، التي تمد رد بول بالمحركات، وذلك بفارق كبير في المرتين بعد أن شهدت الحلبة كبوة سابقة للفريق.

وفي 2022، عندما عادت حلبة سوزوكا لقائمة مستضيفي سباقات فورمولا 1 بعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، تفوق فرستابن على زميله سيرجيو بيريز بفارق 27 ثانية في سباق تم تقليصه بسبب الأمطار، ليحسم فرستابن فوزه ببطولة العالم للمرة الثانية.

وجاء ذلك بعد أن أحرز فرستابن المركز السابع في سباق سنغافورة قبلها، والذي توج به زميله بيريز.

وفي العام الماضي، أحرز فرستابن المركز الخامس في سباق سنغافورة الذي فاز به كارلوس ساينز سائق فيراري، وهي الخسارة الوحيدة لرد بول في الموسم.

وبعدها فرض فرستابن تفوقه على حلبة سوزوكا وحقق أسرع لفة وفاز بالسباق بفارق 19 ثانية عن لاندو نوريس سائق مكلارين.