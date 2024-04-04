فورمولا 1.. فرستابن يتطلع للتعافي خلال سباق اليابان وفيراري واثق من قدرته
سيحاول ماكس فرستابن التعافي بعد انسحابه من سباق جائزة أستراليا الكبرى، عبر تحقيق فوز مقنع في سباق جائزة اليابان المقرر يوم الأحد المقبل ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، لكن فيراري يثق في قدرته على المنافسة معه على حلبة سوزوكا.
وكان فرستابن سائق رد بول، والمتوج بلقب بطولة العالم ثلاث مرات، قد انطلق من المركز الأول وحقق الفوز في آخر مشاركتين له على الحلبة المملوكة لشركة هوندا، التي تمد رد بول بالمحركات، وذلك بفارق كبير في المرتين بعد أن شهدت الحلبة كبوة سابقة للفريق.
وفي 2022، عندما عادت حلبة سوزوكا لقائمة مستضيفي سباقات فورمولا 1 بعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، تفوق فرستابن على زميله سيرجيو بيريز بفارق 27 ثانية في سباق تم تقليصه بسبب الأمطار، ليحسم فرستابن فوزه ببطولة العالم للمرة الثانية.
وجاء ذلك بعد أن أحرز فرستابن المركز السابع في سباق سنغافورة قبلها، والذي توج به زميله بيريز.
وفي العام الماضي، أحرز فرستابن المركز الخامس في سباق سنغافورة الذي فاز به كارلوس ساينز سائق فيراري، وهي الخسارة الوحيدة لرد بول في الموسم.
وبعدها فرض فرستابن تفوقه على حلبة سوزوكا وحقق أسرع لفة وفاز بالسباق بفارق 19 ثانية عن لاندو نوريس سائق مكلارين.
وفي العام الجاري، يخوض فرستابن السباق الياباني بعد أول حالة انسحاب له منذ عام 2022، والتي أنهت سلسلة مؤلفة من تسعة انتصارات متتالية. وشهد سباق أستراليا في ملبورن فوز ساينز سائق فيراري، وتلاه زميله شارل لوكلير في المركز الثاني.
وجاء الانتصاران السابقان لفرستابن في سباق اليابان في وقت متأخر من العام؛ إذ تم تغيير موعد السباق ليقام في ذروة الموسم السياحي، بعد أن كان يقام في فترة حسم اللقب في سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول، لكن رد بول يأمل في تكرار قصة النجاح في السباق.
وقال فرستابن خلال فعالية للجماهير في طوكيو: "لسوء الحظ، كان لنا حالة انسحاب في أستراليا، لذلك نريد المجيء إلى هنا واستعراض سرعتنا مجددا.. في العامين الماضيين، وخاصة العام الماضي، كانت حلبة سوزوكا مكانا رائعا بالنسبة لي، لذلك أتمنى أن نتمكن من القيام بشيء مماثل".
وبرز فيراري كأقرب منافسي رد بول؛ إذ يتأخر لوكلير الآن بفارق أربع نقاط فقط عن فرستابن.
وقال فريدريك فاسور رئيس فريق فيراري خلال فعالية الجماهير "الجميع متحمسون للغاية، وفي كل سباق سنحتاج إلى البدء من الصفر والضغط مرارا وتكرارا.. في العام الماضي، لم نقدم أداء جيدا للغاية (في سوزوكا) ولكنني أعتقد أننا خطونا خطوة للأمام مع تلك النوعية من المنعطفات عالية السرعة".
وأضاف: "نحن في وضع أفضل بكثير مقارنة بما كنا عليه في العام الماضي.. مقتنع بأن رد بول سيكون قويا للغاية في اليابان، وستكون المنافسة صعبة، لكنها منافسة مفتوحة وأعتقد أن فوزنا الأسبوع الماضي يشكل حافزا جيدا".
ويتوقع أيضا أن تدخل فرق مكلارين وأستون مارتن ومرسيدس في إطار المنافسة بقوة، رغم أن مرسيدس يواجه خطر التراجع إلى المركز الخامس في الترتيب العام ببطولة العالم، إذ يواجه صعوبة مجددا في تقديم الأداء الأفضل لسيارته.
وستشهد التجارب الحرة الأولى وجود سائقين اثنين من اليابان سيحظيان بدعم جماهير البلاد؛ إذ يشارك أيومو إيواسا مكان الأسترالي دانييل ريكاردو بفريق آر.بي المملوك لرد بول، إلى جانب يوكي تسونودا.
كذلك يشارك الياباني آياو كوماتسو مدير فريق هاس، للمرة الأولى في بلاده منذ توليه المنصب في يناير كانون الثاني الماضي، ويسعى الفريق إلى حصد نقاط للسباق الثالث على التوالي.
ويعود فريق وليامز بكامل قوته بعد أن تنافس في سباق أستراليا بسيارة واحدة؛ إذ تعرض أليكس ألبون لتصادم وجرى منحه سيارة زميله لوجان سارجنت.