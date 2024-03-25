فورمولا 1.. فيراري يستمتع بوضع رد بول تحت الضغط
تدفق الآلاف من مشجعي فريق فيراري وهم يرتدون ملابس حمراء إلى شارع ليغون في ملبورن للاحتفال في منطقة المطاعم الإيطالية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد فوز كارلوس ساينز غير المتوقع بسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات.
ويأمل الفريق الإيطالي المنافس في سباقات فورمولا 1 أن تستمر الاحتفالات في حلبة سوزوكا اليابانية بعد نحو أسبوعين بعد أن منحه الفوز في ألبرت بارك دفعة قوية.
وقلص فوز ساينز وزميله شارل لوكلير بالمركزين الأول والثاني في أستراليا الفارق مع رد بول إلى أربع نقاط في الترتيب العام للسائقين والصانعين، وهو تحول كبير بعد هيمنة ماكس فرستابن على السباقين اللذين أقيما في الشرق الأوسط.
وكان فيراري محظوظا بعدما اشتعلت النيران في سيارة فرستابن بسبب مشكلة فنية على حلبة ألبرت بارك والتي أنهت مسيرة رد بول التي استمرت عامين في تجنب الانسحاب في يوم السباق.
ومع ذلك أنهى فيراري السباق في ملبورن بسعادة بسبب سرعة سيارته (إس.إف-24) بعد تفوق رد بول عليه في السعودية والبحرين.
وقال فريدريك فاسور رئيس فريق فيراري: "سباق هذا الأسبوع كان دليلا جيدا على أنه عندما نضع كل شيء في مكانه، ولست متأكدا من أننا سنكون قادرين على القيام بذلك في كل سباق، يمكننا أن نضع رد بول تحت الضغط قليلا".
وأضاف "عندما يتعرضون لضغوط فإنهم سيرتكبون المزيد من الأخطاء، علينا أن نستمر في هذا المسار".
وبعد اعتلاء فرستابن بطل العالم ثلاث مرات منصة التتويج متفوقا على زميله سيرجيو بيريز في أول سباقين بالموسم تعرض رد بول لصدمة بسبب مشاكل فنية منذ البداية في ملبورن.
وقال كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول إن الفريق لم يتمكن من التعامل مع الظروف بينما كان واضحا أن فيراري فعل ذلك.
وقال بيريز الذي احتل المركز الخامس بعد تعرض أرضية سيارته لأضرار إن فيراري كان يملك السرعة "بالتأكيد" للتغلب على فرستابن حتى لو أكمل السائق الهولندي السباق.
ومع ذلك، لم يكن هيلموت ماركو مستشار رد بول مقتنعا.
وقال ماركو لشبكة "سكاي سبورت": "لقد تحدثت إلى ماكس وأخبرني أنه رغم المشاكل لم يجد صعوبة في مواكبة سرعة ساينز بسهولة نسبيا".
وتابع: "مع استمرار ماكس في السباق، كان من الممكن أن تسير الأمور بشكل مختلف تماما".