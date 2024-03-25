فورمولا 1.. فيراري يستمتع بوضع رد بول تحت الضغط

تدفق الآلاف من مشجعي فريق فيراري وهم يرتدون ملابس حمراء إلى شارع ليغون في ملبورن للاحتفال في منطقة المطاعم الإيطالية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد فوز كارلوس ساينز غير المتوقع بسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات.

ويأمل الفريق الإيطالي المنافس في سباقات فورمولا 1 أن تستمر الاحتفالات في حلبة سوزوكا اليابانية بعد نحو أسبوعين بعد أن منحه الفوز في ألبرت بارك دفعة قوية.

وقلص فوز ساينز وزميله شارل لوكلير بالمركزين الأول والثاني في أستراليا الفارق مع رد بول إلى أربع نقاط في الترتيب العام للسائقين والصانعين، وهو تحول كبير بعد هيمنة ماكس فرستابن على السباقين اللذين أقيما في الشرق الأوسط.

وكان فيراري محظوظا بعدما اشتعلت النيران في سيارة فرستابن بسبب مشكلة فنية على حلبة ألبرت بارك والتي أنهت مسيرة رد بول التي استمرت عامين في تجنب الانسحاب في يوم السباق.

ومع ذلك أنهى فيراري السباق في ملبورن بسعادة بسبب سرعة سيارته (إس.إف-24) بعد تفوق رد بول عليه في السعودية والبحرين.